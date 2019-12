Európska únia predĺžila sankcie voči Rusku o ďalších šesť mesiacov

Brusel 19. decembra (TASR) - Európska únia predĺžila vo štvrtok hospodárske sankcie voči Rusku o ďalších šesť mesiacov. Ako dôvod uviedla "neúplnú realizáciu minských dohôd" zo strany Ruska, informovali agentúry TASS a DPA.



"Európska rada predĺžila dnes hospodárske sankcie zamerané na konkrétne odvetvia ruského hospodárstva do 31. júla 2020," uvádza sa vo vyhlásení Európskej rady.



Sankcie EÚ sa zameriavajú na ruský finančný, energetický a obranný priemysel, bránia bankám v prístupe na trhy EÚ a obmedzujú dovoz určitých tovarov do EÚ.



Európska únia zaviedla reštriktívne opatrenia voči Rusku v júli roku 2014 v reakcii na nezákonnú anexiu polostrova Krym a kroky Moskvy, ktoré viedli k destabilizácii situácie na východe Ukrajiny. Sankčné opatrenia boli sprísnené v septembri 2014.



Európska rada v marci 2015 spojila účinok reštriktívnych opatrení s nedodržiavaním minských mierových dohôd zo strany Ruska. Odvtedy EÚ zvažuje predĺženie hospodárskych sankcií voči Rusku každých šesť mesiacov.



Tentoraz EÚ predĺžila sankcie po summite tzv. normandskej štvorky, ktorý sa konal 9. decembra. Na summite sa zišli hlavy štátov a vlád Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny — Emmanuel Macron, Angela Merkelová, Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj. Konali sa tam aj prvé dvojstranné rozhovory Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, ktorý sa po tohtoročnom volebnom víťazstve zaviazal ukončiť ozbrojený konflikt.



Putin a Zelenskyj sa dohodli na realizácii úplného prímeria v Donbase do konca tohto roka.



Na summite EÚ, ktorý sa konal 12. decembra, sa predstavitelia Únie rozhodli predĺžiť sankcie voči Rusku po tom, ako ich o výsledkoch summitu normandskej štvorky informovali Merkelová a Macron, dodala DPA.



Predošlý summit normandskej štvorky na úrovni lídrov sa uskutočnil 19. októbra 2016 v Berlíne. Jeho účastníci potvrdili, že v konflikte v Donbase odvtedy nenastal žiadnemu prelom.



Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.