Európska únia sa nechystá z Ukrajiny sťahovať rodiny diplomatov

Prečítajte si aj: USA prikázali rodinám amerických diplomatov v Kyjeve opustiť Ukrajinu

Brusel 24. januára (TASR) - Európska únia nebude nasledovať kroky Spojených štátov a sťahovať rodiny svojich diplomatov z Ukrajiny. V pondelok to vyhlásil vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, ktorý zároveň dodal, že pokiaľ prebiehajú rokovania s Ruskom, nie je podľa neho potrebné situáciu "dramatizovať". Píše o tom agentúra AFP.uviedol Borrell pri príchode na stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, ktorého sa prostredníctvom videohovoru zúčastní aj šéf Štátneho departmentu Antony Blinken.Ten sa podľa Borella na stretnutí s ministrami EÚtýkajúcimi sa sťahovania rodín amerických diplomatov.Blinken bude v pondelok svojich rezortných kolegov z EÚ informovať o piatkových rokovaniach so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom v Ženeve, na ktorých sa obe strany dohodli, že budú ďalej pracovať na znižovaní napätia. Avšak neuzavreli nijakú prelomovú dohodu, ktorá by pomohla upokojiť súčasnú krízu týkajúcu sa Ukrajiny.Západ totiž obviňuje Rusko z toho, že plánuje inváziou na Ukrajinu, keďže v blízkosti jej hraníc nazhromaždilo vyše 100.000 ruských vojakov. Moskva však trvá na tom, že sa Ukrajinu napadnúť nachystá.V čase rastúceho napätia Washington v nedeľu nariadil rodinám svojich diplomatov, aby opustili Ukrajinu. Zároveň zamestnancom americkej ambasády v Kyjeve, ktorí nie sú nevyhnutne potrební, povolil, že môžu dobrovoľne odísť.Spojené štáty okrem toho vyzvali svojich občanov nachádzajúcich sa v krajinách východnej Európy, aby už terazUkrajina v pondelok označila rozhodnutie USA stiahnuť z Kyjeva rodiny amerických diplomatov za "predčasné" a zaČasť pracovníkov zo svojho veľvyslanectva na Ukrajine a ich rodín sa v pondelok rozhodlo v reakcii nastiahnuť aj Spojené kráľovstvo.