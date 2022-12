Európska únia schválila pravidlá uvoľnenia vízového režimu pre Kosovo

Brusel 14. decembra (TASR) - Členské krajiny Európskej únie (EÚ) a Európsky parlament (EP) odsúhlasili v stredu plán na umožnenie bezvízového vstupu návštevníkom z Kosova do eurobloku. Z vyhlásení EP a Európskej rady vyplýva, že nové pravidlá umožňujúce občanom Kosova dve 90-dňové návštevy v EÚ ročne vstúpia do platnosti ešte pred 1. januárom 2024. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Čelní predstavitelia Kosova podpísali v stredu oficiálnu žiadosť, ktorou Európsku úniu požiadali o kandidátsky štatút pre svoju krajinu. Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová, predseda parlamentu Glauk Konjufca a premiér Albin Kurti podpísali žiadosť, ktorú plánujú vo štvrtok odovzdať Českej republike. Tá má v súčasnosti rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.



Päť členov bloku – Grécko, Španielsko, Rumunsko, Slovensko a Cyprus – stále neuznáva Kosovo ako nezávislý štát, pripomína AFP.



Priština vyhlásila nezávislosť od Srbska v roku 2008, no Belehrad spolu so svojimi kľúčovými spojencami Ruskom a Čínou stále považujú Kosovo za súčasť Srbska.