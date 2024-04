Európska únia uvalí sankcie na izraelských osadníkov v Predjordánsku

Brusel 19. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) po prvý raz uvalí sankcie na radikálnych izraelských osadníkov na západnom brehu Jordánu, informuje agentúra DPA.



Schválenie dohody o sankciách umožnila písomná procedúra, vďaka ktorej môžu členské štáty rozhodovať o naliehavých záležitostiach bez toho, aby museli do Bruselu vyslať ministrov.



Diplomati uviedli, že je to prvýkrát, kedy EÚ uvalila sankcie za násilie páchané na Palestínčanoch - a to napriek tomu, že ho dlhodobo odsudzovala. Sankcie sú namierené proti štyrom jednotlivcom a dvom organizáciám. Sankcionované subjekty nebudú môcť vstúpiť do EÚ, obchodovať s občanmi EÚ a všetky ich majetky a účty v EÚ budú zmrazené, uvádza DPA.



Uplatnil sa sankčný režim EÚ, ktorého cieľom je trest za porušenie ľudských práv. EÚ sa inšpirovala krokmi Spojených štátov a Británie.



USA v marci uvalili sankcie na tri osoby a dve "základne", čiže osady, ktoré Izrael nepovolil. Britská vláda vo februári uvalila sankcie na štyri osoby vrátane dvoch ľudí vedúcich spomínané základne.



Podľa diplomatov je účelom sankcií to, aby izraelské úrady zaujali tvrdší postoj voči násiliu, ktoré osadníci páchajú na Palestínčanoch.



O sankciách sa debatovalo už dlhšie, ale schváliť ich muselo všetkých 27 členských štátov EÚ. Maďarsko ich uvalenie blokovalo ešte minulý mesiac. Súčasťou dohody sú aj nové sankcie voči islamistickým skupinám, dodáva DPA.