Európska únia varuje Gruzínsko pred odklonom od demokracie po voľbách

Tbilisi 4. októbra (TASR) - Veľvyslanec Európskej únie v Gruzínsku Pawel Herczynski v piatok varoval Tbilisi, že by mohlo dôjsť k zhoršeniu vzájomných vzťahov, ak sa po voľbách 26. októbra stane Gruzínsko "štátom jednej strany" bez politickej opozície. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Európska únia je podľa veľvyslanca pripravená spolupracovať s novou demokraticky zvolenou vládou. Ak sa však Gruzínsko odkloní od demokratických princípov, Brusel nevylučuje zavedenie sankcií. EÚ taktiež uvažuje o možnom dočasnom pozastavení bezvízového styku.



Samotný výsledok volieb môže podľa analytikov ovplyvniť budúce zahraničnopolitické smerovanie krajiny. "Máme pred sebou kvázi referendum o voľbe medzi Európou a návratom k neistej ruskej minulosti," uviedla gruzínska prezidentka Zurabišviliová pre AFP.



Od júna sa neuskutočnili žiadne rokovania medzi EÚ a Gruzínskom. Vzájomné vzťahy naštrbilo prijatie zákona o zahraničných agentoch gruzínskou vládou a následne parlamentom. Podľa zákona sú organizácie, ktoré získavajú 20 percent peňazí na svoje fungovanie zo zahraničných zdrojov, označované za "agentov so zahraničným vplyvom". V nadväznosti na prijatie tohto zákona EÚ pozastavila Gruzínsku prístupový proces a zmrazila mu desiatky miliónov eur finančnej pomoci. Gruzínsko je kandidátskou krajinou do EÚ od novembra 2023.