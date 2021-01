Európska únia vyčlení 1,4 miliardy eur na humanitárnu pomoc vo svete

Brusel 26. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že prijala svoj pôvodný návrh na humanitárny rozpočet na rok 2021 vo výške 1,4 miliardy eur.



Dôvodom odobrenia rozpočtových výdavkov na globálne humanitárne potreby v plnej výške je zhoršovanie situácie v dôsledku koronavírusovej pandémie a klimatických zmien. Výška tohoročného balíka na humanitárnu pomoc EÚ je vyššia o 60 percent v porovnaní s vlaňajším počiatočným humanitárnym rozpočtom, ktorý bol vo výške 900 miliónov eur.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v tejto súvislosti uviedol, že humanitárne potreby rastú v celosvetovom meradle a Únia potrebuje zodpovedajúci rozpočet na to, aby aj naďalej zohrávala vedúcu globálnu úlohu v reakcii na vznikajúce a existujúce krízy.



Zároveň však upozornil, že v roku 2021 sa zväčší priepasť medzi finančnými zdrojmi, ktoré poskytujú darcovia, a rýchlo sa zvyšujúcimi humanitárnymi potrebami v rôznych regiónoch sveta.



"Potrebujeme viac medzinárodných partnerov, aby sme vyplnili túto medzeru. Nemali by sme zabúdať, že iba globálna reakcia vyrieši globálne problémy, ako je aj boj proti pandémii koronavírusu," upozornil komisár.



Humanitárna pomoc EÚ v roku 2021 sa rozdelí medzi viaceré regióny. Suma 505 miliónov eur bude pridelená Afrike na podporu ľudí postihnutých dlhodobou krízou v povodí Čadského jazera (Nigéria, Niger, Kamerun a Čad), osobám, ktoré trpia potravinovou krízou zhoršenou ozbrojenými konfliktami v Saheli (Burkina Faso, Mali, Mauritánia a Niger) a vysídleným osobám v dôsledku ozbrojených konfliktov v Južnom Sudáne, Stredoafrickej republike a Africkom rohu (Somálsko a Etiópia).



Pre pokrytie humanitárnych potrieb na Blízkom východe a v Turecku EÚ vyčlenila 385 miliónov eur - ide o pomoc osobám postihnutým krízou v Sýrii a vojnou a hladom v Jemene.



Únia sumou 180 miliónov eur chce humanitárne pomáhať najzraniteľnejším populáciám v Ázii a Latinskej Amerike. V Latinskej Amerike sa to týka najmä krízy vo Venezuele a Kolumbii. Pri pomoci ázijským krajinám pôjde napríklad o nestabilný Afganistan a Bangladéš, ktorý hostí takmer milión Rohingov, utečencov z Mjanmarska.



Komisia potvrdila, že EÚ pridelí 28 miliónov eur aj na financovanie projektov zameraných na krízy na Ukrajine, západnom Balkáne a na Kaukaze.



Zvyšok finančných prostriedkov, vo výške 302 miliónov eur, sa použije na humanitárne letecké služby EÚ a na nepredvídané humanitárne krízy alebo náhle zhoršenia súčasných kríz.



EÚ poskytuje humanitárnu pomoc od roku 1992 vo viac ako 110 krajinách a každoročne majú z tejto pomoci prospech milióny ľudí na celom svete. Pomoc EÚ sa poskytuje prostredníctvom humanitárnych partnerských organizácií vrátane agentúr OSN, mimovládnych organizácií a Červeného kríža. EÚ pozorne sleduje využitie finančných prostriedkov a má zavedené pevné pravidlá proti zneužitiu týchto zdrojov.











