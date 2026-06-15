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Európska únia začala oficiálne prístupové rokovania s Ukrajinou
Veľvyslanci 27 členských krajín Európskej únie EÚ sa na jeho otvorení s Ukrajinou a Moldavskom dohodli ešte v piatok.
Autor TASR,aktualizované
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Luxemburg 15. júna (TASR) - Otvorením prvého klastra Európska únia v pondelok oficiálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou po tom, čo Maďarsko po približne dvoch rokoch stiahlo svoje veto. Pre agentúru DPA to potvrdil hovorca Rady EÚ, píše TASR.
Veľvyslanci 27 členských krajín Európskej únie EÚ sa na jeho otvorení s Ukrajinou a Moldavskom dohodli ešte v piatok. Prístupové rokovania vo viacerých rokovacích kapitolách sú rozdelené do šiestich klastrov; prvý sa týka najmä reformy súdnictva, boja proti korupcii, fungovania štátu a ochrany základných práv.
Portál Ukrajinska pravda uvádza, že medzivládna konferencia sa začala v Luxemburgu o 18.00 h za účasti zástupcov cyperského predsedníctva, eurokomisárky pre rozširovanie Marty Kosovej a podpredsedu ukrajinskej vlády Tarasa Kačku.
Ukrajina podala žiadosť o členstvo 28. februára 2022, len niekoľko dní po začiatku ruskej invázie. Následne v júni získala štatút kandidátskej krajiny. EÚ formálne otvorila prístupové rokovania v júni 2024, čím spustila zložitý prístupový proces, ktorý zvyčajne trvá roky.
Otvorenie prvého klastra s Ukrajinou dlhodobo blokovala vláda maďarského premiéra Viktora Orbána. Jeho nástupca Péter Magyar však oznámil, že s Kyjevom dosiahli dohodu o posilnení práv etnických Maďarov žijúcich na území Ukrajiny, vďaka čomu stiahla Budapešť svoje veto.
Veľvyslanci 27 členských krajín Európskej únie EÚ sa na jeho otvorení s Ukrajinou a Moldavskom dohodli ešte v piatok. Prístupové rokovania vo viacerých rokovacích kapitolách sú rozdelené do šiestich klastrov; prvý sa týka najmä reformy súdnictva, boja proti korupcii, fungovania štátu a ochrany základných práv.
Portál Ukrajinska pravda uvádza, že medzivládna konferencia sa začala v Luxemburgu o 18.00 h za účasti zástupcov cyperského predsedníctva, eurokomisárky pre rozširovanie Marty Kosovej a podpredsedu ukrajinskej vlády Tarasa Kačku.
Ukrajina podala žiadosť o členstvo 28. februára 2022, len niekoľko dní po začiatku ruskej invázie. Následne v júni získala štatút kandidátskej krajiny. EÚ formálne otvorila prístupové rokovania v júni 2024, čím spustila zložitý prístupový proces, ktorý zvyčajne trvá roky.
Otvorenie prvého klastra s Ukrajinou dlhodobo blokovala vláda maďarského premiéra Viktora Orbána. Jeho nástupca Péter Magyar však oznámil, že s Kyjevom dosiahli dohodu o posilnení práv etnických Maďarov žijúcich na území Ukrajiny, vďaka čomu stiahla Budapešť svoje veto.