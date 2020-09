Európska vesmírna agentúra pracuje na ochrane Zeme pred meteoritmi

Darmstadt 16. septembra (TASR) – Európska vesmírna agentúra (ESA) začala pracovať na svojom prvom projekte, ktorého cieľom je chrániť Zem pred meteoritmi. ESA podpísala s nemeckou spoločnosťou OHB System zmluvu o spolupráci na projekte v hodnote 130 miliónov eur nazvanom HERA.



Ako informovala agentúra DPA, HERA spolu s misiou amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír nazvanou DART budú skúmať, čo sa stane, ak kozmickú loď zasiahne asteroid. Cieľom projektu je zistiť, či kozmické lode môžu zmeniť trajektóriu meteoritu, ak by smeroval k Zemi.



HERA má byť vypustená do vesmíru v roku 2024. Riadiť ju budú z riadiaceho centra v nemeckom meste Darmstadt.



Asteroidy sa pravidelne dostávajú do zemskej atmosféry, kde zvyčajne zhoria. Väčšie objekty však môžu na Zemi spôsobiť značné škody. Meteorit s polomerom asi 20 metrov vo februári roku 2013 explodoval nad ruským mestom Čeľjabinsk, čo vyvolalo tlakovú vlnu, ktorá zranila 1500 ľudí. Väčšinou šlo o zranenia spôsobené úlomkami skla.



Vedci teraz chcú prísť na spôsob, ako odkloniť od Zeme meteority s priemerom okolo 50 metrov alebo väčšie.