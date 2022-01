Európska výskumná rada udelí 619 miliónov eur 397 mladým výskumníkom

Brusel 10. januára (TASR) - Celkom 397 mladých výskumných pracovníkov, ktorí stoja na začiatku svojej kariéry, získalo granty Európskej výskumnej rady (ERC) v hodnote 619 miliónov eur. Uviedla to v pondelok Európska komisia.



Granty v priemernej hodnote 1,5 milióna eur pomôžu ambicióznym mladým výskumníkom spustiť ich vlastné projekty, zostaviť pracovné tímy a realizovať nápady, s ktorými vo výzve.



Ženy - výskumníčky získali prostredníctvom tejto výzvy približne 43 percent grantov (v roku 2020 to bolo 37 percent), čo je doteraz najvyšší podiel.



Laureáti tejto grantovej súťaže navrhli realizovať svoje projekty na univerzitách a výskumných centrách v 22 krajinách EÚ a pridružených krajinách, najmä však v Nemecku (72 projektov), Francúzsku (53), Spojenom kráľovstve (46) a Holandsku (44).



Medzi víťazmi tejto výzvy sú štátni príslušníci 45 krajín, predovšetkým Nemci (67 výskumníkov), Taliani (58), Francúzi (44) a Holanďania (27). Trinásť výskumníkov, ktorí sídlia v USA, sa v dôsledku poskytnutého financovania presťahuje do Európy. Slováci medzi laureátmi nie sú. Z krajín Vyšehradskej štvorky granty získajú štyria výskumníci z Českej republiky a ôsmi z Poľska.



Výzva na predkladanie návrhov prilákala viac ako 4000 návrhov, ktoré posúdili poroty zložené z renomovaných výskumníkov z celého sveta. Granty vytvoria viac ako 2000 pracovných miest pre postdoktorandov, doktorandov a ďalších zamestnancov hostiteľských inštitúcií.



Štatistiky a konečné zloženie zoznamov úspešných návrhov sú predbežné. Švajčiarsko je pre prerušenie zmluvnej základne z EÚ považované za nepridruženú tretiu krajinu. To znamená, že hostiteľské inštitúcie so sídlom vo Švajčiarsku nemajú nárok na financovanie.



Úspešní žiadatelia o granty so sídlom v krajine, ktorá je v procese pridruženia k programu Horizont Europe, sa budú považovať za žiadateľov so sídlom v pridruženej krajine, len ak dohoda o pridružení bude platiť v čase podpisu dohody o poskytnutí grantov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)