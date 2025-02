Európska žalobkyňa navrhla štyrom obvineným v kauze v Motole väzbu

Praha 25. februára (TASR) - Päť osôb obvinených v korupčnej kauze pražskej nemocnice v Motole zostáva zadržaných, pričom pre štyroch z nich podala európska poverená žalobkyňa Úradu európskeho verejného žalobcu (EPPO) návrh na vzatie do väzby. Zvyšné zadržané osoby polícia prepustí, uviedla to v utorok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Polícia po pondelkovom zásahu vo Fakultnej nemocnici Motol a na ďalších desiatkach miest zadržala 22 ľudí. Najskôr 16 z nich a potom ešte jednu osobu obvinila z poškodenia finančných záujmov EÚ, dotačného podvodu, prijatia úplatku, podplatenia, nepriameho úplatkárstva a legalizácie výnosov z trestnej činnosti.



Stíhaní podľa nej systematicky zneužívali procesy pri zadávaní nemocničných verejných zákaziek. Podľa EPPO, ktorý prípad dozoruje, obvinení ovplyvnili zákazky za asi štyri miliardy korún (približne 160 miliónov eur). Týka sa to najmä stavebných zákaziek, ale aj upratovania a ďalších prác. Hlavným podozrivým hrozí až 12-ročné väzenie.



Do korupčnej kauzy je zapletená napríklad firma Geosan Group, ktorá rekonštruovala nemocničný Modrý pavilón. Podľa servera Seznam Zprávy, ktorý sa odvoláva na uznesenie o začatí trestného stíhania, policajti boli pri tom, ako si riaditeľ nemocnice Miloslav Ludvík a jeho námestník Pavel Budinský pýtali od zástupcov firmy úplatok. Jej vedenie sa požiadavke na päťmiliónový úplatok údajne čudovalo a overovalo si, či ide o celkovú čiastku. Na to údajne riaditeľ Ludvík odpovedal, že päť pre každého.



Polícia sledovala aj ďalšie ich stretnutia a zdokumentovala odovzdávanie úplatkov v hotovosti v námestníkovej kancelárii. Túto miestnosť polícia odpočúvala a zistila, že s 11 firmami a živnostníkmi bol dlhodobo nastavený úplatkový systém. Zaznamenala tiež odovzdanie peňazí od firmy, ktorá nemocnici prala bielizeň. Ludvík bol vtedy údajne z vysokej hotovosti nervózny a nevedel, ako ju má odniesť. Podľa Seznam Zpráv mu jeho námestník odpovedal, aby si ju "strčil pod pupok".



I keď boli obaja opatrní a hovorili v náznakoch, gestikulovali, písali si na papier alebo si púšťali hlasnú hudbu, polícia niektoré schôdzky zmapovala. Polícia podľa servera pracuje s tým, že získali alebo si nechali sľúbiť desiatky miliónov korún. S ich "vypraním" im údajne pomáhal šéf Českej únie športu a advokát Miroslav Jansta.



FN Motol je najväčším zdravotníckym zariadením v Česku a jednou z priamo riadených nemocníc pod ministerstvom zdravotníctva. Ludvík bol jej riaditeľom od roku 2000 s krátkou prestávkou, keď bol ministrom zdravotníctva. Šéf rezortu Vlastimil Válek ho v reakcii na zásah polície a vznesené obvinenia v pondelok z funkcie odvolal.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)