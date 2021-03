Európske i arabské krajiny privítali schválenie dočasnej vlády v Líbyi

Paríž 11. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka, Egypta a Jordánska vo štvrtok privítali schválenie líbyjskej dočasnej vlády národnej jednoty dezignovaného premiéra Abdala Hamída Dubajbu, ktorej líbyjskí zákonodarcovia v stredu vyslovili dôveru. Informovala o tom agentúra AFP.



Šéf francúzskeho rezortu diplomacie Jean-Yves Le Drian označil schválenie dočasnej líbyjskej vlády za "veľký pokrok", zatiaľ čo jeho nemecký náprotivok Heiko Maas uviedol, že ide o "vynikajúci vývoj".



V súvislosti so schválením Dubajbovho dočasného kabinetu egyptský minister zahraničných vecí Sámih Šukrí hovoril o "dobrých správach". "Je to krok ku stabilite, bezpečnosti a zvrchovanosti Líbye," dodal.



Novú vládu schválilo v stredu po dvojdňovej intenzívnej rozprave 121 zo 132 prítomných zákonodarcov líbyjského parlamentu. Dubajba predložil návrh novej vlády minulý týždeň.



Dočasný kabinet povedie vojnou sužovanú krajinu do decembrových volieb, čo je kľúčovým krokom k ukončeniu desať rokov trvajúceho rozvratu tohto severoafrického štátu.



Dubajbu, vplyvného podnikateľa zo západolíbyjského mesta Misuráta, vymenovali do funkcie ministerského predsedu vo februári, aby viedol výkonnú zložku dočasnej vlády, ktorá zahŕňa tiež trojčlennú prezidentskú radu. Jeho kabinet pozostáva z 33 ministrov a dvoch vicepremiérov, ktorí zastupujú rozličné geografické regióny a spoločenské vrstvy Líbye.



Na ropu bohatá Líbya sa dostala do chaosu po tom, ako tam v roku 2011 počas povstania podporeného Severoatlantickou alianciou zvrhli dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího. Krajina sa rozdelila medzi dve konkurenčné vlády podporované rozličnými milíciami, ako aj zahraničnými veľmocami.