Európske akciové indexy vo štvrtok druhý deň v rade klesli
ndex blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si pohoršil o 0,9 % na 5744 bodov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 12. marca (TASR) - Európske akciové indexy vo štvrtok už druhý deň v rade uzavreli nižšie. Pokračovanie prudkého rastu cien energií totiž zväčšilo obavy zo stagnácie ekonomiky a rastu inflácie. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si pohoršil o 0,9 % na 5744 bodov. Paneurópsky index Stoxx 600 sa oslabil o 0,7 % na 599 bodov. Nový iránsky najvyšší vodca Modžtabá Chameneí vyhlásil, že jeho krajina uzavrela Hormuzský prieliv. Stúplo tak riziko, že dodávky energií z regiónu Perzského zálivu budú dlhšie zastavené.
Výnosy zo štátnych dlhopisov prudko vzrástli vzhľadom na očakávania, že Európska centrálna banka zvýši úrokové sadzby. To poškodilo akcie finančných podnikov, ktoré čelia klesajúcim úrokovým výnosom. Banky UniCredit a BNP Paribas sa oslabili o takmer 4 % a Deutsche Bank si odpísala 5,3 %. Akcie spoločnosti Safran podnikajúcej v oblasti leteckej techniky a akcie výrobcu lietadiel Airbus zlacneli o viac ako 2 %.
