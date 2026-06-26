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Európske akciové trhy si v piatok pohoršili
Objavenie sa nových pochybností o umelej inteligencii malo za následok pokles akcií výrobcu čipov Infineon o 4,3 % a firmy ASML o 1 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. júna (TASR) - Európske akciové indexy v piatok výrazne klesli vzhľadom na oslabenie akcií bánk, výrobcov automobilov a spoločností pôsobiacich v sektore infraštruktúry pre umelú inteligenciu. Index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 klesol o 0,9 % na 6212 bodov. Za celý týždeň si odpísal 1,2 %. Paneurópsky index Stoxx 600 sa oslabil 0,7 % a uzavrel na úrovni 635,5 bodu. V porovnaní so stavom pred týždňom sa jeho hodnota nezmenila. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Objavenie sa nových pochybností o umelej inteligencii malo za následok pokles akcií výrobcu čipov Infineon o 4,3 % a firmy ASML o 1 %. Akcie spoločnosti Siemens Energy, ktorá sa výrazne angažuje v oblasti energetických operácií dátových centier, klesli o 5,6 %.
Prudko zlacneli aj akcie bánk napriek ďalším očakávaniam, že Európska centrálna banka by mohla po poklese cien ropy odložiť ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. Akcie Deutsche Bank stratili 2,7 % a BNP Paribas a BBVA si pohoršili o takmer 2 %. Zlacneli aj akcie Volkswagenu, a to o 3,9 % po zverejnení správ, ktoré naznačili, že by mohol zrušiť až 100.000 pracovných miest a zatvoriť štyri závody.
Objavenie sa nových pochybností o umelej inteligencii malo za následok pokles akcií výrobcu čipov Infineon o 4,3 % a firmy ASML o 1 %. Akcie spoločnosti Siemens Energy, ktorá sa výrazne angažuje v oblasti energetických operácií dátových centier, klesli o 5,6 %.
Prudko zlacneli aj akcie bánk napriek ďalším očakávaniam, že Európska centrálna banka by mohla po poklese cien ropy odložiť ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. Akcie Deutsche Bank stratili 2,7 % a BNP Paribas a BBVA si pohoršili o takmer 2 %. Zlacneli aj akcie Volkswagenu, a to o 3,9 % po zverejnení správ, ktoré naznačili, že by mohol zrušiť až 100.000 pracovných miest a zatvoriť štyri závody.