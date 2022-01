Európske centrum: Variant omikron už v EÚ prevláda

Štokholm 21. januára (TASR) - Omikron je už prevládajúcim variantom koronavírusu v Európskej únii a v Európskom hospodárskom priestore (EHP), oznámila v piatok zdravotnícka agentúra Únie. Citovala ju tlačová agentúra AFP.



"Kategória prenosu omikronu v EÚ a EHP sa zmenila z komunitného na dominantný," uviedlo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo svojej týždennej aktuálnej správe o hrozbách prenosných ochorení.



Do EHP patria okrem členských štátov EÚ aj Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.



ECDC ďalej spresnilo, že variant omikron, ktorý prvýkrát zistili v Juhoafrickej republike (JAR), teraz "prevláda vo väčšine krajín EÚ a EHP", a to so súhrnným podielom 78 percent.



Koronavírus sa v súčasnosti prudko šíri po celej Európe – prípady nákazy stúpli v tomto regióne za posledný týždeň o deväť percent, ako vyplýva z databázy agentúry AFP.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý týždeň vyhlásila, že variant omikron môže do marca nakaziť polovicu všetkých ľudí v uvedenom regióne.