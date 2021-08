Európske krajiny evakuovali z Afganistanu aj ženy, deti či aktivistov

Na archívnej snímke Dominic Raab. Foto: TASR/AP

Londýn/Haag/Kyjev 22. augusta (TASR) - Britské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že ozbrojené sily krajiny evakuovali z Afganistanu od 13. augusta takmer 4000 ľudí. Aktuálne informácie o evakuáciách ľudí ďalšími európskymi krajinami priniesla tlačová agentúra AP. Ako uviedla, privezené boli aj ženy, deti, aktivisti, novinári.Tisíce ľudí v Afganistane sa snažia opustiť krajinu po tom, čo radikálne hnutie Taliban nečakane rýchlo a ľahko prevzalo kontrolu nad metropolou Kábul. Ako pre televíziu al-Džazíra uviedol člen kultúrnej komisie Talibanu, Abdul Kahár Balchí, hnutie nemalo v úmysle vstúpiť do Kábulu hneď, ale dúfalo, že najprv nájde politické riešenie situácie a zostaví vládu. Dodal, že Taliban bol rovnako prekvapený rýchlym vývojom udalostí, ako všetci ostatní. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Ľudia sa však obávajú návratu brutálneho režimu Talibanu.Hoci britské ministerstvo obrany neposkytlo ďalšie podrobnosti, je jasné, že väčšinu evakuovaných britskými vojakmi tvoria Afganci, ktorí posledných 20 rokov pomáhali Británii.Okrem približne 4000 občanov Spojeného kráľovstva má sedadlo v lietadle vyčlenených aj ďalších 5000 afganských spojencov, ako napríklad tlmočníkov a vodičov.uviedlo ministerstvo v oznámení na Twitteri.Holandská armáda posiela do Kábulu ďalších vojakov, aby pomáhali 62 príslušníkom, nachádzajúcim sa už v afganskej metropole, so zabezpečovaním evakuácií a s ochranou konzulárneho tímu v krajine.Ministerka zahraničných vecí Sigrid Kaagová v nedeľu už skôr na Twitteri napísala, že sa rozprávala so svojím britským kolegom Dominicom Raabom o spolupráci armád oboch krajín v Kábule.Holandská vláda venuje desať miliónov eur na financovanie pomoci afganským obyvateľom - peniaze pôjdu na potraviny, čistú pitnú vodu a zdravotnícke potreby. Ministerstvo zahraničných vecí spresnilo, že financie smerujú do Humanitárneho fondu pre Afganistan, z ktorého budú môcť čerpať agentúry OSN a mimovládne organizácie v Afganistane.Holandský minister pre obchodnú a rozvojovú spoluprácu Tom De Bruijn povedal: "Chceme za týchto ťažkých okolností pomáhať afganskému obyvateľstvu".Medzitým holandské ministerstvo obrany oznámilo, že lietadlo, ktoré si prenajalo, priletelo v nedeľu do Holandska so 160 pasažiermi z Afganistanu. Nezverejnilo štátnu príslušnosť evakuovaných.Ukrajinské vojenské lietadlo evakuovalo v nedeľu z Kábulu 83 ďalších ľudí, ako uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na Twitteri.Spresnil, že lietadlo priviezlo naspäť do Kyjeva 31 Ukrajincov, ako aj "cudzincov - afganské ženy a deti, ľudskoprávnych aktivistov, novinárov pracujúcich pre Rádio slobodná Európa/Rádio sloboda, The Wall Street Journal, USA Today".uviedol Kuleba v tvíte. "Neopúšťame našich ľudí a pomáhame ostatným," dodal s tým, že ukrajinské úrady vybavujú "ďalšie evakuácie". Predtým odviezlo ukrajinské lietadlo z Kábulu okolo 80 ľudí.