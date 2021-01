Európske krajiny naliehajú na Irán,aby neposilňoval obohacovanie uránu

Berlín 6. januára (TASR) - Nemecko, Francúzsko a Británia naliehali v stredu na Irán, aby zrušil rozhodnutie začať obohacovať urán na úroveň nad rámec vyrokovaný v tzv. jadrovej dohode so svetovými veľmocami z roku 2015. Takýto krok podľa nich ohrozuje šance na diplomaciu s novom vládou USA. Informovala o tom agentúra AP.



Ministri zahraničných vecí trojice európskych štátov v spoločnom vyhlásení uviedli, že postup Iránu "nemá hodnoverné civilné odôvodnenie". Pripomenuli, že Teheránom oznámené obohacovanie uránu na úroveň 20 percent je jasným porušením jadrovej dohody, ktorú len ďalej narúša.



Spojené štáty v roku 2018 jednostranne odstúpili od jadrovej dohody a zvyšní signatári - Nemecko, Francúzsko, Británia, Čína a Rusko - sa snažia zabrániť jej stroskotaniu.



Irán oznámil Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) svoje plány na obohacovanie uránu na 20 percent minulý týždeň. Dosiahnutím tohto cieľa by bol už len jeden technický krok od získania uránu obohateného na úroveň 90 percent použiteľnú na zbrojné účely, píše AP. Rozhodnutie Teheránu súčasne hodnotí ako zrejmú snahu zlepšiť si pozíciu v závere pôsobenia amerického prezidenta Donalda Trumpa v úrade.



Cieľom jadrovej dohody bolo zabrániť Iránu vyvinúť nukleárne zbrane, hoci Teherán neustále popiera takýto zámer. Trojica európskych veľmocí vyjadrila nádej, že zmena administratívy vo Washingtone by mohla viesť k návratu USA k tejto dohode.



Novozvolený americký prezident Joe Biden uviedol, že dúfa, že sa Spojené štáty budú môcť k jadrovej dohode vrátiť.



Tento cieľ však komplikuje skutočnosť, že Irán, ktorý žiada uvoľnenie ochromujúcich amerických sankcií, v súčasnosti porušuje väčšinu z hlavných záväzkov z dohody.