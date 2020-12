Európske krajiny obnovili letecké deportácie do Afganistanu

Kábul 16. decembra (TASR) – Niekoľko európskych krajín obnovilo letecké deportácie migrantov do Afganistanu, ktoré boli posledných niekoľko mesiacov pre pandémiu koronavírusu pozastavené. V stredu o tom informovali afganskí predstavitelia.



Kroky na deportovanie neúspešných afganských uchádzačov o azyl už podnikli Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Bulharsko a Maďarsko.



Skupina 11 odmietnutých žiadateľov o azyl, ktorých deportovali z Rakúska a Bulharska, pricestovala letecky do afganského hlavného mesta Kábul v stredu skoro ráno, povedal pre tlačovú agentúru DPA predstaviteľ afganského ministerstva pre utečencov a repatriáciu.



Na kábulskom Medzinárodnom letisku Hamída Karzaja pristálo charterové lietadlo s desiatimi uchádzačmi o azyl z Rakúska a jedným uchádzačom z Bulharska.



Ďalšiu skupinu Afgancov mali deportovať tým istým lietadlom zo Švédska, ale to sa pre pandémiu nestalo, povedal afganský predstaviteľ.



Tomuto odletu zabránili aktivisti, napísal na Facebooku šéf afganskej asociácie pre migráciu vo Švédsku Ahmad Aklíl Chalíl.



Podľa ďalších slov tohto predstaviteľa v Kábule chcelo aj Maďarsko deportovať niekoľko Afgancov, ale Afganistan proti tomu protestoval, pretože to nie je v súlade s dohodou medzi oboma krajinami.



Nemecko sa po vyše deväťmesačnej prestávke tiež pripravuje na deportáciu ďalšej skupiny odmietnutých afganských uchádzačov o azyl. Let z Nemecka má podľa plánu pristáť v Kábule vo štvrtok.



Takéto deportácie sú hlboko kontroverzné – kritici vyhlasujú, že vojnou sužovaná krajina je príliš nebezpečná, aby sa tam mohli posielať žiadatelia o azyl.



Civilisti v Afganistane sú bežne terčom útokov radikálneho hnutia Taliban a extrémistickej organizácie Islamský štát.