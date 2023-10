Európske krajiny organizujú pre občanov evakuačné lety z Izraela

Amsterdam/Kodaň 11. októbra (TASR) - Niekoľko európskych krajín už oznámilo zámer pomôcť svojim občanom odísť z Izraela a palestínskych území organizovaním evakuačných letov, informuje TASR na základe stredajšej správy agentúry DPA.



Holandsko z Izraela vyzdvihne 200 svojich občanov na palube vojenského lietadla. Nákladné lietadlo, na ktoré môže nastúpiť dovedna 270 ľudí, by malo pristáť v Tel Avive.



Dánske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že pracuje na zorganizovaní špeciálnych letov pre dánskych občanov a osoby s trvalým pobytom v Dánsku, ktorí by takto mohli na vlastné náklady odísť z Izraela. Ponuka, ktorá začne platiť v nasledujúcich dňoch, je dobrovoľná, oznámilo ministerstvo.



Nórsko v spolupráci s leteckou spoločnosťou Norwegian plánuje ponúknuť špeciálny let z Tel Avivu do nórskej metropoly Oslo v stredajších večerných hodinách, píše DPA.



Švédsko medzitým uviedlo, že komunikuje s partnerskými krajinami o možnostiach leteckej evakuácie svojich občanov z Izraela. Švédsky rezort diplomacie odhaduje, že v Izraeli sa nachádza zhruba 3000 ľudí s väzbami na Švédsko a ďalších 800 je na palestínskych územiach.



Ďalšie krajiny, medzi nimi Spojené štáty a Británia, uviedli, že ich občania by sa pri odchode z Izraela mali spoliehať na komerčné možnosti - napriek tomu, že aerolínie rušia lety a dostupné miesta sa rýchlo plnia, poznamenáva DPA.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v utorok večer oznámilo, že tamojšia letecká spoločnosť Lufthansa tento týždeň vo štvrtok a v piatok ponúkne niekoľko špeciálnych letov pre Nemcov, ktorí chcú opustiť Izrael.