Európske krajiny pozorne sledujú aktuálne dianie v Rusku

Paríž/Varšava/Berlín 24. júna (TASR) - Lídri Francúzska a Poľska i nemecká vláda pozorne sledujú situáciu v Rusku po tom, ako žoldnieri z Vagnerovej skupiny v sobotu ráno obsadili vojenské objekty ruskej armády v Rostove nad Donom. TASR správu prevzala z agentúry AFP a britského denníka The Guardian.



"Prezident (Francúzska Emmanuel Macron) situáciu veľmi pozorne sleduje. Naďalej sa zameriavame na podporu Ukrajiny," napísal vo vyhlásení Elyzejský palác.



Poľský prezident Andrzej Duda v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že o aktuálnej situácii v Rusku hovoril s premiérom Mateuszom Morawieckim, predstaviteľmi poľského ministerstva obrany a so spojencami.



Situáciu v Rusku veľmi pozorne sleduje aj nemecká vláda, povedal jej hovorca pre AFP.



Prigožin v piatok večer obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. V reakcii na to prisľúbil, že "zastaví" najvyššie vedenie ruskej armády.



V sobotu ráno vyhlásil, že vagnerovci obsadili veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom a získali kontrolu nad všetkými miestnymi vojenskými objektami. Neskôr to potvrdil aj ruský prezident Vladimir Putin a povedal, že situácia v Rostove nad Donom je "zložitá". Šéf Kremľa označil toto konanie za "zradu".