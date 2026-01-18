Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Európske krajiny spoločne reagovali na hrozbu nových ciel USA

Na snímke ľudia protestujú proti Trumpovej politike voči Grónsku pred americkým konzulátom v Nuuku v Grónsku 17. januára 2026. Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín uvalí od 1. februára desaťpercentné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa neskôr môže zvýšiť až na 25 percent. Foto: TASR/AP

Zároveň poukázali na víkendové dánske cvičenie Arctic Endurance v Grónsku ako reakciu na bezpečnostné potreby.

Berlín 18. januára (TASR) - Osem európskych krajín, na ktoré prezident Donald Trump namieril nové clá pre ich jednotný postoj proti jeho požiadavkám týkajúcim sa Grónska, v nedeľu uviedlo, že tieto hrozby „podkopávajú transatlantické vzťahy a môžu roztočiť nebezpečnú špirálu“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Spoločné vyhlásenie vydali Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo po tom, čo Trump podnikol agresívne kroky, ktoré majú smerovať k prevzatiu kontroly nad Grónskom. Podľa Trumpa je to otázkou bezpečnosti USA.

Tieto európske krajiny, ktoré sú všetky členmi NATO, zdôraznili, že sú „odhodlané posilňovať bezpečnosť v Arktíde“, čo označili za spoločný transatlantický záujem. Zároveň poukázali na víkendové dánske cvičenie Arctic Endurance v Grónsku ako reakciu na bezpečnostné potreby.

Osem krajín, ktoré sú s výnimkou Spojeného kráľovstva a Nórska súčasťou Európskej únie, zopakovalo svoju solidaritu s Dánskom a Grónskom a uviedlo, že rozdiely sa majú riešiť dialógom, nie colnými hrozbami.

„Colné hrozby podkopávajú transatlantické vzťahy a môžu roztočiť nebezpečnú špirálu. Budeme aj naďalej jednotní a koordinovaní v našej reakcii. Sme odhodlaní chrániť našu suverenitu,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku.
