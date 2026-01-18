< sekcia Zahraničie
Európske krajiny spoločne reagovali na hrozbu nových ciel USA
Autor TASR
Berlín 18. januára (TASR) - Osem európskych krajín, na ktoré prezident Donald Trump namieril nové clá pre ich jednotný postoj proti jeho požiadavkám týkajúcim sa Grónska, v nedeľu uviedlo, že tieto hrozby „podkopávajú transatlantické vzťahy a môžu roztočiť nebezpečnú špirálu“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločné vyhlásenie vydali Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo po tom, čo Trump podnikol agresívne kroky, ktoré majú smerovať k prevzatiu kontroly nad Grónskom. Podľa Trumpa je to otázkou bezpečnosti USA.
Tieto európske krajiny, ktoré sú všetky členmi NATO, zdôraznili, že sú „odhodlané posilňovať bezpečnosť v Arktíde“, čo označili za spoločný transatlantický záujem. Zároveň poukázali na víkendové dánske cvičenie Arctic Endurance v Grónsku ako reakciu na bezpečnostné potreby.
Osem krajín, ktoré sú s výnimkou Spojeného kráľovstva a Nórska súčasťou Európskej únie, zopakovalo svoju solidaritu s Dánskom a Grónskom a uviedlo, že rozdiely sa majú riešiť dialógom, nie colnými hrozbami.
„Colné hrozby podkopávajú transatlantické vzťahy a môžu roztočiť nebezpečnú špirálu. Budeme aj naďalej jednotní a koordinovaní v našej reakcii. Sme odhodlaní chrániť našu suverenitu,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku.
