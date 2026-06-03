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Európske krajiny vyzvali EK, aby sprísnila vydávanie víz občanom Ruska
List bol adresovaný šéfke diplomacie EÚ Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre vnútorné veci a migráciu Magnusovi Brunneri.
Autor TASR
Brusel 3. júna (TASR) - Jedenásť európskych krajín vrátane ČR a Poľska v utorok v liste vyzvali Európsku komisiu (EK), aby zaviedla prísnejšie vízové obmedzenia pre občanov Ruska a tie súčasné presadzovala vo všetkých členských štátoch. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry PAP.
List bol adresovaný šéfke diplomacie EÚ Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre vnútorné veci a migráciu Magnusovi Brunneri. Okrem ČR a Poľska ho podpísali Švédsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko a Island a Nórsko ako nečlenské krajiny EÚ.
Najnovšie diplomatické úsilie vyvolal nárast schválených víz pre ruských občanov. Podľa oficiálnych údajov európske štáty v roku 2025 vydali Rusom 623.000 víz - o desať percent viac ako v roku 2024. Takmer 480.000 bolo turistických a najviac ich vydalo Francúzsko, Taliansko a Španielsko.
Podľa listu množstvo týchto víz bolo na viac vstupov a považujú to za priamy rozpor s usmerneniami EK, ktoré naliehajú na prísny postoj k Rusom cestujúcim do EÚ z neopodstatnených dôvodov. Označili to za jednu z najväčších slabín jednotnej politiky EÚ voči Rusku.
Hoci EK podľa signatárov listu v septembri 2022 správne pozastavila platnosť dohody o zjednodušení vízového režimu s Ruskom, niekoľko členských štátov následné reštriktívne usmernenia nezaviedlo.
Vyjadrili tiež hlboké znepokojenie nad rastúcim počtom ruských turistov dovolenkujúcich v európskych rezortoch, zatiaľ čo ruské rakety a drony útočia na Ukrajinu. S blížiacou sa dovolenkovou sezónou žiadajú, aby EK výslovne zakázala ruským vojenským veteránom vstup do schengenského priestoru.
List bol adresovaný šéfke diplomacie EÚ Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre vnútorné veci a migráciu Magnusovi Brunneri. Okrem ČR a Poľska ho podpísali Švédsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko a Island a Nórsko ako nečlenské krajiny EÚ.
Najnovšie diplomatické úsilie vyvolal nárast schválených víz pre ruských občanov. Podľa oficiálnych údajov európske štáty v roku 2025 vydali Rusom 623.000 víz - o desať percent viac ako v roku 2024. Takmer 480.000 bolo turistických a najviac ich vydalo Francúzsko, Taliansko a Španielsko.
Podľa listu množstvo týchto víz bolo na viac vstupov a považujú to za priamy rozpor s usmerneniami EK, ktoré naliehajú na prísny postoj k Rusom cestujúcim do EÚ z neopodstatnených dôvodov. Označili to za jednu z najväčších slabín jednotnej politiky EÚ voči Rusku.
Hoci EK podľa signatárov listu v septembri 2022 správne pozastavila platnosť dohody o zjednodušení vízového režimu s Ruskom, niekoľko členských štátov následné reštriktívne usmernenia nezaviedlo.
Vyjadrili tiež hlboké znepokojenie nad rastúcim počtom ruských turistov dovolenkujúcich v európskych rezortoch, zatiaľ čo ruské rakety a drony útočia na Ukrajinu. S blížiacou sa dovolenkovou sezónou žiadajú, aby EK výslovne zakázala ruským vojenským veteránom vstup do schengenského priestoru.