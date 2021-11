Európske krajiny zakazujú lety z Juhoafrickej republiky

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, foto z archívu. Foto: TASR / AP

Brusel/Berlín 26. novembra (TASR) - Taliansko a Nemecko oznámili obmedzenia pre cestujúcich z Juhoafrickej republiky (JAR) a okolitých štátov po tom, čo tam detegovali nový, rýchlo mutujúci variant koronavírusu SARS-CoV-2, známy ako B.1.1529. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová medzitým avizovala, že EÚ navrhne pozastaviť letecké spojenia medzi JAR a celým euroblokom.Ako píše agentúra AFP, Izrael v piatok tiež nariadil okamžité posúdenie možnosti zastavenia letov z JAR a viacerých iných afrických krajín do Izraela a naopak. Miestne zdravotnícke úrady vzápätí ohlásili prvý potvrdený prípad nákazy týmto novým variantom v Izraeli.Európska komisiav dôsledku objavenia sa nového variantu v JAR, priblížila Leyenová na Twitteri.Talianske úrady zakázali vstup do krajiny ľuďom, ktorý za posledné dva týždne navštívili Juhoafrickú republiku (JAR), Lesotho, Botswanu, Zimbabwe, Mozambik, Namíbiu alebo Eswatini (bývalé Svazijsko). Nemecko avizovalo rovnaké pravidlá, vzťahovať sa budú podľa ministra zdravotníctva Jensa Spahna na Juhoafrickú republiku a. V Británii budú podobné opatrenia platiť od piatka 13.00 h SEČ, povedal vo štvrtok britský minister zdravotníctva Sajid Javid.Správy o tom, že vedci študujú nový variant B.1.1.529, sa objavili vo štvrtok, keď bol v JAR zaznamenaný exponenciálny nárast počtu nakazených. Tento nový variant koronavírusu bol zistený aj v Botswane a Hongkongu.Nový variant má veľký počet mutácií – 32 –, čo podľa virológov predstavujeoproti dvom mutáciám delty a trom mutáciám bety. Tieto genetické zmeny totiž ovplyvňujú základné charakteristiky tohto vírusu.Britský denník The Guardian informoval, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa v piatok zíde, aby kvalifikovala nový variant SARS-CoV-2 a rozhodla, či ho zaradí medzi varianty vyvolávajúce obavy.