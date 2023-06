Európske krajiny zamýšľajú kúpiť francúzsky raketový systém Mistral

Paríž 20. júna (TASR) - Francúzsko, Belgicko, Cyprus, Estónsko a Maďarsko vyjadrili spoločný zámer kúpiť francúzske systémy protivzdušnej obrany Mistral. Uviedli to v pondelok dva nemenované zdroje agentúry Reuters oboznámené s touto záležitosťou, informuje TASR.



Zamýšľaný nákup systémov Mistral je znakom toho, že Francúzsko dosiahlo pokrok pri presviedčaní niektorých svojich európskych spojencov, aby sa zamerali na nákup domácich európskych systémov, a nie mimoeurópskych, ako to presadzuje napríklad Nemecko.



List týkajúci sa zamýšľanej akvizície Mistralov bol podľa citovaných zdrojov podpísaný na začiatku stretnutia ministrov obrany 20 európskych krajín, ktoré sa v pondelok konalo v Paríži. Cieľom schôdzky bolo skoordinovať snahy o posilnenie kapacít protivzdušnej obrany v Európe.



Nemecko rozhorčilo vlani v októbri Francúzsko, keď spolu so 14 krajinami NATO oznámilo plán nákupu izraelsko-amerických systémov protivzdušnej obrany. Do tejto iniciatívy zameranej na spoločnú akvizíciu a integráciu protivzdušnej obrany Európy (ESSI) sa medzičasom zapojilo už 17 krajín.