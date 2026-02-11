< sekcia Zahraničie
Európske letecké spoločnosti varujú, že EES môže spôsobiť zdržania
Úlohou EES je umožniť orgánom ľahšie odhaľovať osoby, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu v schengenskom priestore, alebo ľudí, ktorým bol vstup odmietnutý.
Autor TASR
Paríž 11. februára (TASR) - Európske letecké spoločnosti v stredu upozornili, že nový systém vstupu do schengenského priestoru spôsobí počas letnej sezóny „vážne narušenia“ prevádzky na letiskách. Vyzývajú preto na prijatie opatrení na vyriešenie „závažných problémov“, ktoré už teraz spôsobujú zdržania. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Systém EES (kontroly vstupu do EÚ a výstupu z nej) zaznamenáva pohyb občanov tretích krajín do a zo schengenského priestoru. Funguje od vlaňajšieho októbra a má nahradiť pečiatky v pasoch či zabezpečiť lepšie zdieľanie informácií medzi 27 členskými štátmi spoločenstva s automatizovaným zaznamenávaním fotografií a odtlačkov prstov.
„Ak nebudú okamžite prijaté opatrenia na zabezpečenie dostatočnej flexibility (EES), počas letných mesiacov hrozia vážne narušenia, pričom čakacie lehoty (pasažierov) môžu dosiahnuť štyri hodiny alebo viac,“ uvádza sa v spoločnom liste európskej pobočky Airports Council International (ACI), organizácie Airlines for Europe (A4E) a Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA).
Tieto tri organizácie uviedli, že list napísali európskemu komisárovi pre vnútorné veci a migráciu Magnusovi Brunnerovi, aby poukázali na už teraz „pretrvávajúce nadmerné čakacie lehoty až do dvoch hodín pri hraničných kontrolách na letiskách“, a to napriek tomu, že EES je od októbra zavádzaný do prevádzky len postupne.
Zástupcovia leteckého sektora poukázali na „chronický nedostatok personálu na hraničných kontrolách“, ako aj na „nevyriešené technologické problémy“ súvisiace s automatizáciou systému.
Organizácie preto vyzvali eurokomisára, aby informoval, či budú mať členské štáty Schengenu možnosť čiastočne alebo úplne pozastaviť používanie EES aspoň do októbra, aby počas leta bola na letiskách zabezpečená „potrebná flexibilita“.
