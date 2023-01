Európske metropoly vítali nový rok bez protipandemických obmedzení

Berlín/Paríž/Londýn/Praha 1. januára (TASR) — Tisíce ľudí oslavovali v noci na nedeľu v európskych metropolách príchod roka 2023. Oslavy sa prvýkrát po dvoch rokoch konali bez protipandemických obmedzení, informujú svetové agentúry.



V Nemecku sprevádzalo oslavy nezvyčajne teplé počasie a na niektorých miestach aj silný vietor. Po dvoch rokoch bolo opäť možné kupovať zábavnú pyrotechniku.



Pri Brandenburskej bráne v Berlíne po dvojročnej prestávke konala silvestrovská párty s publikom. Bola však oveľa menšia ako po minulé roky — účasť bola obmedzená na 2500 ľudí a kto sa chcel na nej zúčastniť, musel si vopred kúpiť vstupenku. Ďalšou zmenou bolo, že ohňostroj nahradila svetelná šou. Napriek tomu bol záujem veľký a mnohí návštevníci prišli k Brandenburskej bráne bez vstupenky. Hotely v Berlíne očakávali obsadenosť 80 – 90 percent.



Podľa hovorcu berlínskej polície sa zrušenie obmedzení a povolenie zábavnej pyrotechniky na Silvestra prejavilo zvýšeným počtom zranených osôb, ako aj požiarov budov a vozidiel, pričom niektoré boli spôsobené cieleným odpaľovaním svetlíc. V ostatných častiach Nemecka bola situácia počas silvestrovskej noci pokojnejšia.



Aj v Českej republike, ktorá si zároveň pripomína 30. výročie samostatnosti, boli podľa spravodajskej televízie ČT24 najrušnejšie oslavy v hlavnom meste Praha. Na novoročné oslavy dohliadala polícia, v pohotovosti bol aj antikonfliktný tím. V celej pražskej pamiatkovej rezervácii bolo zakázané odpaľovanie zábavnej pyrotechniky, ľudí porušujúcich pravidlá však bolo toľko, že policajti uložili len niekoľko pokút.



Na Václavskom námestí došlo k napadnutiu policajta, ktorý skončil v nemocnici. Na ulici V Smečkách niekto zábavnou pyrotechnikou rozbil viac ako 30 okien vo vnútrobloku. Do druhej hodiny ráno zasahovali pražskí hasiči pri 50 požiaroch, ktoré spôsobila zábavná pyrotechnika.



Do centra rakúskej metropoly Viedeň prišlo oslavovať Silvestra po dvoch rokoch približne 800.000 ľudí, uviedla agentúra APA s odvolaním sa na akciovú spoločnosť Vienna Marketing. Oslavy sa podľa polície zaobišli bez výraznejších incidentov. Iná bola situácia v štvrti Floridsdorf, kde mladí ľudia hádzali petardy na policajtov. Tri osoby boli zadržané, okrem toho bolo zhabaných 20 kilogramov pyrotechniky vrátane 250 kusov najvyššej kategórie F4, na ktorej držbu a používanie sa vyžaduje preukázanie odborných znalostí.



V Londýne oslavovalo prelom rokov viac ako 100.000 ľudí, ktorí sledovali dvanásťminútový ohňostroj odpálený z Londýnskeho oka. Prvýkrát od roku 2019 mohli návštevníci oslavovať aj na južnom brehu rieky Temža. Polnoc tradične odbil svetoznámy Big Ben. Počas ohňostroja zaznela pieseň Stefania od ukrajinskej formácie Bad Kalush Orchestra, ktorá s ňou minulý rok vyhrala pesničkovú súťaž Eurovízie Song Contest. Londýnčania si pripomenuli aj pamiatku kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela 8. septembra 2022 vo veku 96 rokov — jej portrét vytvorili drony na nočnej oblohe nad Londýnom.



V Paríži prilákal veľkolepý vyše osem minút trvajúci ohňostroj na Champs-Élysées dav asi milión ľudí.



Obyvatelia podľa agentúry ANP vo veľkej miere ignorovali zákaz odpaľovania petárd, ktorý na obdobie prelomu rokov zaviedli mnohé veľké mestá v Holandsku v snahe predísť početným zraneniam a škodám na majetku. Dialo sa tak napríklad v Amsterdame, Rotterdame, Nijmegene a Haarleme, polícia však prevažne nezasahovala. Pre silný vietor boli vo viacerých mestách zrušené plánované ohňostroje. Napriek tomu museli v nemocniciach ošetriť množstvo ľudí so zraneniami spôsobenými petardami.