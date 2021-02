Európske mocnosti: Irán podkopáva príležitosť na jadrovú diplomaciu

Paríž 12. februára (TASR) - Irán riskuje, že stratí šancu na diplomatické riešenie sporov týkajúcich sa implementácie dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015. Uviedli to v piatok európske mocnosti v reakcii na to, že Irán začal vyrábať kovový urán, čo predstavuje ďalšie porušenie dohody zo strany Teheránu.



"Irán stále menej dodržiava jadrovú dohodu a podkopáva tým príležitosť obnoviť diplomatické kroky, ktoré môžu priniesť úplné realizovanie cieľov tejto dohody," napísali spolusignatári dohody Británia, Francúzsko a Nemecko vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra AFP.



V súčasnosti existuje nádej, že jadrová dohoda (Spoločný komplexný akčný plán/JCPOA) by sa mohla oživiť prostredníctvom rozhovorov s administratívou nového prezidenta USA Joea Bidena. Jeho predchodca v Bielom dome Donald Trump totiž od dohody o iránskom jadrovom programe v roku 2018 jednostranne odstúpil.



Dohoda má zabrániť Iránu vo vývoji jadrových zbraní. Teheránu výmenou za dodržiavanie svojich záväzkov zakotvených v dohode sľúbili zrušenie ekonomických sankcií, ktoré poškodzovali jeho hospodárstvo.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni však vo štvrtok oznámila, že Irán začal produkovať kovový urán, čo je ďalšie porušenie záväzkov stanovených v dohode Teheránu so svetovými mocnosťami. Kovový urán je pritom možné použiť aj na zostrojenie jadrovej nálože.



Dohoda z roku 2015 stanovuje, že Irán môže produkovať alebo získať kovový urán "v malých dohodnutých množstvách" až po 15 rokoch, ale iba pod podmienkou, ak na to dajú súhlas ostatní signatári dohody. Sú nimi USA, Čína, Rusko, Nemecko, Francúzsko a Británia.



Nové porušenie nastalo mesiac po tom, čo Irán oznámil, že zvýšil úroveň obohacovania uránu na 20 percent. To je výrazne viac, než je 3,67-percentná úroveň povolená dohodou - ale oveľa menej, než je úroveň potrebná pre atómovú bombu.



Prezident USA Trump v roku 2018 dramaticky odstúpil od iránskej jadrovej dohody a znovu zaviedol proti Iránu tvrdé ekonomické sankcie. Nasledujúci rok Teherán oznámil, že začne porušovať limity v dohode, týkajúce sa jadrovej aktivity.



Trumpov nástupca Biden chce dohodu s Iránom oživiť, ale obe strany požadujú, aby prvý krok urobila tá druhá. Teherán požaduje, aby Washington najskôr zrušil sankcie, zatiaľ čo Spojené štáty tento krok podmieňujú návratom Iránu k dodržiavaniu dohody.