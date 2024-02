Európske policajné zložky rozbili veľký drogový gang, zadržali 59 ľudí

Haag 6. februára (TASR) - Policajné sily z viacerých európskych krajín rozbili v uplynulých dvoch dňoch veľký gang, ktorý z Albánska a Talianska prevádzkoval rozsiahlu sieť obchodovania s drogami. Pri raziách zadržali 59 ľudí, píše TASR podľa agentúry AFP.



Albánska, britská, nemecká, talianska a španielska polícia v pondelok a utorok vykonali razie voči členom tohto gangu. Zásahy podnietilo vyšetrovanie, ktoré prebiehalo od roku 2019, informovala agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust).



"Pri rozsiahlej operácii bolo v Albánsku, Taliansku, Nemecku a Spojenom kráľovstve zadržaných 59 podozrivých," uviedol Eurojust. "Sieť pašovala do Nemecka a Španielska najmä heroín, kokaín, hašiš a marihuanu, pričom na to využívala autá s dvojitým dnom alebo s tajnými priehradkami," dodala táto agentúra EÚ sídliaca v Haagu.



AFP pripomína, že pri obdobnej razii proti gangu vedenom Albáncami zadržala vlani polícia 21 ľudí a zaistila drogy v hodnote 2,7 milióna eur.



Španielska polícia zase pri inej razii skonfiškovala v decembri 11 ton kokaínu dovezeného do krajiny albánskymi kartelmi a zadržala 20 osôb. Zároveň vtedy tvrdila, že tzv. balkánsky kartel pozostávajúci prevažne z albánskych mafiánskych skupín má už nejaký čas monopolné postavenie čo sa týka presunov drog v Európe aj v Latinskej Amerike.