Európske štáty aktivovali mechanizmus na obnovenie sankcií voči Iránu
Štáty E3 k tomuto kroku dospeli, pretože sa domnievajú, že Irán nedodržuje podmienky jadrovej dohody z roku 2015.
Autor TASR
New York 28. augusta (TASR) - Krajiny zo zoskupenie E3, teda Francúzsko, Británia a Nemecko, vo štvrtok aktivovali mechanizmus „snapback“ a spustili tak 30-dňový proces, na konci ktorého môžu byť opätovne zavedené rozsiahle sankcie voči Iránu. Vyplýva to z listu zaslanom Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN), do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Štáty E3 k tomuto kroku dospeli, pretože sa domnievajú, že Irán nedodržuje podmienky jadrovej dohody z roku 2015, informuje TASR.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
