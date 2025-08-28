Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Európske štáty aktivovali mechanizmus na obnovenie sankcií voči Iránu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Štáty E3 k tomuto kroku dospeli, pretože sa domnievajú, že Irán nedodržuje podmienky jadrovej dohody z roku 2015.

Autor TASR
New York 28. augusta (TASR) - Krajiny zo zoskupenie E3, teda Francúzsko, Británia a Nemecko, vo štvrtok aktivovali mechanizmus „snapback“ a spustili tak 30-dňový proces, na konci ktorého môžu byť opätovne zavedené rozsiahle sankcie voči Iránu. Vyplýva to z listu zaslanom Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN), do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Štáty E3 k tomuto kroku dospeli, pretože sa domnievajú, že Irán nedodržuje podmienky jadrovej dohody z roku 2015, informuje TASR.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
