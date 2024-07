Kremeľ: Európske štáty by sa prijatím rakiet USA mohli vystaviť riziku

Moskva 13. júla (TASR) – Európske krajiny by sa vystavili riziku, ak by prijali umiestnenie amerických rakiet dlhého doletu na svojom území, varoval v sobotu hovorca Kremľa. Rusko by totiž mohlo namieriť svoje rakety na ich hlavné mestá, čím by sa zopakovala konfrontácia z obdobia studenej vojny. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP, píše TASR.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval v štátnej televízii na otázku o možnom umiestnení hypersonických striel Spojených štátov v Európe. "Máme dostatočnú kapacitu na zastavenie týchto rakiet, ale potenciálnymi obeťami sú metropoly týchto krajín," citovala ho AFP.



Po zmienke novinára, že studená vojna sa skončila rozpadom Sovietskeho zväzu, Peskov pripomenul, že v tomto období boli na Rusko namierené americké rakety v Európe a na Európu zasa ruské rakety, čo by sa podľa neho mohlo za istých podmienok zopakovať.



Berlín a Washington tento týždeň pred summitom NATO oznámili dohodu o umiestnení amerických riadených striel typu Tomahawk a ďalších zbraní dlhého dosahu na území Nemecka od roku 2026. Predstavitelia oboch krajín to označili za odstrašujúci prostriedok. DPA uviedla, že pôjde o prvé umiestnenie takýchto zbraní v Nemecku od konca studenej vojny. V dokumente sa spomínajú aj protilietadlové rakety SM-6 a novo vyvíjané hypersonické zbrane.



Moskva toto rozhodnutie kritizovala a obvinila Washington, že podniká krok k novej studenej vojne a priamej účasti na konflikte na Ukrajine. Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že šéf rezortu Andrej Belousov telefonoval s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom, s ktorým hovorili o znižovaní rizika možnej eskalácie.