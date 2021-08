Štáty EÚ evakuujú svojich občanov a Afgancov za extrémnych podmienok

Na archívnej snímke transportné lietadlo C-130 Hercules. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke afganskí utečenci zo severných provincií, ktoré utiekli zo svojich domovov počas bojov medzi Talibanom a afganskými bezpečnostnými silami, sa usídlili vo verejnom parku v Kábule. Foto: TASR/AP

Bukurešť/Istanbul/Paríž/Haag/Miláno 21. augusta (TASR) - Viaceré európske krajiny letecky evakuujú svojich občanov alebo afganských spolupracovníkov z letiska v metropole Kábul, kde vládne chaos a strach po nedeľnom, nečakane rýchlom dobytí Afganistanu militantným hnutím Taliban.Informácie o evakuáciách za extrémne ťažkých bezpečnostných podmienok z Kábulu do Holandska, Francúzska, Talianska, Turecka či Rumunska priniesla v sobotu tlačová agentúra AP.Vojenské lietadlo s 15 rumunskými občanmi a štyrmi Bulharmi, ktorých najprv evakuovali z Kábulu do pakistanského Islamabadu, pristálo bezpečne v sobotu popoludní na leteckej základni na letisku Otopeni v Bukurešti.Ľudí evakuovaných lietadlom typu C-130 Hercules privítali rumunský minister zahraničných vecí Bogdan Aurescu a minister obrany Nicolae Ciuca. Šéf diplomacie označil Afganistan za miesto "mimoriadneho ľudského zúfalstva a utrpenia". Podľa jeho slov "úrady budú naďalej zachraňovať vlny zraniteľných skupín, ako sú afganskí novinári, ktorých sme sa snažili evakuovať včera".Rumunsko podniklo tento týždeň tri evakuačné lety z kábulského letiska, celkovo evakuovalo 23 ľudí vrátane 16 Rumunov. V posledných dňoch bolo evakuovaných ďalších 30 Rumunov lietadlami partnerských štátov.Let spoločnosti Turkish Airlines na palube so 160 ľuďmi z Kábulu pristál v sobotu v Istanbule, uviedla turecká štátna tlačová agentúra Anadolu. Tureckí občania a "ďalší štátni príslušníci" odleteli najprv tureckým vojenským lietadlom do pakistanskej metropoly Islamabad. V správe Anadolu sa uvádza už len to, že medzi pasažiermi bolo 14 bábätiek. Netureckí občania boli umiestnení do pandemickej karantény v hoteloch.Francúzsko v sobotu oznámilo, že od pondelka evakuovalo z Kábulu svojimi vojenskými lietadlami vyše 570 ľudí, vrátane najmenej 407 afganských občanov.Ministerstvo obrany vo vyhlásení dodalo, že štvrté evakuačné lietadlo pristálo v Paríži v piatok večer a priviezlo štyroch francúzskych občanov a 99 Afgancov, väčšinou ľudí, ktorí spolupracovali s francúzskou vládou alebo francúzskymi skupinami v Afganistane.Ministerstvo tiež uviedlo, že štátne služby a francúzske veľvyslanectvo, ktoré sa presťahovalo na kábulské letisko, "sú stále v plnej mobilizácii, aby čo najskôr zaistili nové lety".Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok prisľúbil, že Francúzsko neopustí Afgancov, ktorí pracovali pre krajinu, a takisto sa bude snažiť ochrániť žurnalistov, umelcov, aktivistov a ďalších ľudí ohrozených po prevzatí moci Talibanom.Holandské ministerstvo obrany oznámilo, že prvá skupina Afgancov evakuovaných z Kábulu holandskými vojenskými transportnými lietadlami pricestovala do kasární v severnom Holandsku, ktoré boli premenené na dočasné ubytovacie stredisko.Holandské úrady informovali, že zatiaľ sa im podarilo podniknúť päť letov z Kábulu s takmer 300 pasažiermi. Nie je jasné, koľkí z nich boli Afganci.Holandská vláda sa snaží evakuovať afganských občanov a ich rodiny, ktorí pracovali pre holandskú armádu počas jej pôsobenia v Afganistane a aj pre veľvyslanectvo - ale tiež personál z humanitárnych projektov.Taliansko informovalo, že jeho armáda evakuovala z Kábulu za posledných päť dní takmer 1000 afganských občanov.Ministerstvo obrany uviedlo, že dva lety s 207 Afgancami pristáli v sobotu v Ríme - dorazili z Kuvajtu, ktorý Taliansko využíva ako východisko pre evakuácie z Kábulu.Taliansko vyslalo vyše 1500 vojakov a vojačiek, aby zaisťovali letecký most z Kábulu do Kuvajtu, a slúžia na to štyri taktické dopravné lietadlá typu C130J. Z Kuvajtu potom evakuovaných ľudí prevážajú na štyroch strojoch KC-767 do bezpečia v Taliansku.Taliansko spustilo evakuačnú operáciu Aquila Omnia v júni a dosiaľ priviezlo do bezpečia 1532 afganských občanov. V sobotu ich dorazilo na základňu na severe krajiny 80, vrátane 33 žien, a strávia tam desaťdňovú covidovú karanténu.Na videu zverejnenom ministerstvom Afganec pri príchode na základňu poďakoval "talianskym ozbrojeným silám, ktoré nás nenechali v Afganistane osamotených". Cesta podľa jeho slov trvala dva dni.dodal. Ako ešte povedal, dúfa, že jedného dňa, "ak sa Afganistan stane bezpečnou krajinou, sa tam budeme môcť vrátiť".