Európske štáty nakoniec nepredložia rezolúciu kritickú voči Iránu

Viedeň 4. marca (TASR) - Európske štáty nakoniec nepredložia návrh rezolúcie, ktorá by odsúdila rozhodnutie Iránu obmedziť inšpekcie niektorých svojich jadrových zariadení. Oznámili to vo štvrtok nemenované diplomatické zdroje, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP.



Francúzsko, Británia a Nemecko chceli takúto rezolúciu predložiť tento týždeň na zasadnutí Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni.



Irán 23. februára obmedzil inšpektorom MAAE prístup k svojim jadrovým zariadeniam, pretože USA nezrušili sankcie, ktoré na islamskú republiku uvalil bývalý prezident Donald Trump. So šéfom tohto dozorného orgánu OSN Rafaelom Grossim však uzavrel dohodu, na základe ktorej inšpekcie môžu pokračovať, aj keď v obmedzenej podobe.



Irán rozhodnutie týchto troch krajín privítal. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Saíd Chátibzáde uviedol, že vďaka tomu môžu pokračovať diplomatické rokovania, ktorý iniciovali Teherán a MAAE.



Islamská republika ešte predtým varovala, že prípadné prijatie kritickej rezolúcie by viedlo k odstúpeniu Teheránu od dočasnej dohody s MAAE.



Grossi navyše na štvrtkovej tlačovej konferencii vo Viedni oznámil, že MAAE a Irán sa dohodli na sérii "technických rokovaní", ktoré sa uskutočnia v apríli v Teheráne a budú zamerané na vyjasnenie si "niekoľkých nevyriešených otázok". Zároveň vyjadril nádej, že po nich budú nasledovať ďalšie stretnutia technického alebo politického charakteru.



