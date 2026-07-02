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Európske štáty pokryli výpadky po obmedzení záväzkov USA v NATO
Jediným problémom, ktorý sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť, sú strategické bombardéry: USA poskytnú len jeden stroj miesto pôvodne plánovaných dvoch.
Autor TASR
Berlín 2. júla (TASR) — Európski členovia Severoatlantickej aliancie (NATO) dokázali zaplniť takmer všetky kapacitné medzery, ktoré vznikli po rozhodnutí Spojených štátov obmedziť svoje prostriedky vyčlenené pre operácie v prípade krízy. Očakáva sa, že Aliancia to oficiálne oznámi na budúcotýždňovom summite v Ankare, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters, pre ktorú to v stredu uviedol zdroj z prostredia NATO.
Jediným problémom, ktorý sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť, sú strategické bombardéry: USA poskytnú len jeden stroj miesto pôvodne plánovaných dvoch.
Washington už v máji informoval európskych spojencov, že znižuje rozsah svojich vojenských kapacít – od stíhačiek cez tankery až po lode a drony –, aby postupne ukončil „nezdravú závislosť“ Európy od amerických síl, podrobnosti však nezverejnil. Podľa amerického generála Alexusa Grynkewicha, najvyššieho veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR), má tento krok pomôcť USA pripraviť sa na možné paralelné konflikty vo viacerých regiónoch.
Podľa údajov, ktoré získala agentúra Reuters, sa počet amerických stíhačiek F 15 a F 15E, ktoré bude mať NATO k dispozícii, zníži o tretinu na 99 kusov, počet prieskumných a bojových dronov MQ 4 a MQ 9 Reaper klesne o polovicu na 12 kusov a počet tankovacích lietadiel KC 135 a KC 46 sa zníži zo 79 na 63. USA tiež poskytnú len jednu lietadlovú loď. Počet námorných hliadkovacích lietadiel klesne z 26 na 15, počet torpédoborcov zo 17 na deväť a zo záväzkov vypadne aj jediná ponorka vybavená strelami s plochou dráhou letu.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v polovici júna povedal, že spojenci už zvýšili svoje príspevky a „veľkú časť“ týchto výpadkov zaplnia, no neuviedol detaily. Aliancia je zároveň pod rastúcim tlakom, keďže niektoré európske štáty sa obávajú, že USA by mohli naplniť opakované hrozby prezidenta Donalda Trumpa o možnom stiahnutí sa z NATO, konštatuje Reuters.
Jediným problémom, ktorý sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť, sú strategické bombardéry: USA poskytnú len jeden stroj miesto pôvodne plánovaných dvoch.
Washington už v máji informoval európskych spojencov, že znižuje rozsah svojich vojenských kapacít – od stíhačiek cez tankery až po lode a drony –, aby postupne ukončil „nezdravú závislosť“ Európy od amerických síl, podrobnosti však nezverejnil. Podľa amerického generála Alexusa Grynkewicha, najvyššieho veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR), má tento krok pomôcť USA pripraviť sa na možné paralelné konflikty vo viacerých regiónoch.
Podľa údajov, ktoré získala agentúra Reuters, sa počet amerických stíhačiek F 15 a F 15E, ktoré bude mať NATO k dispozícii, zníži o tretinu na 99 kusov, počet prieskumných a bojových dronov MQ 4 a MQ 9 Reaper klesne o polovicu na 12 kusov a počet tankovacích lietadiel KC 135 a KC 46 sa zníži zo 79 na 63. USA tiež poskytnú len jednu lietadlovú loď. Počet námorných hliadkovacích lietadiel klesne z 26 na 15, počet torpédoborcov zo 17 na deväť a zo záväzkov vypadne aj jediná ponorka vybavená strelami s plochou dráhou letu.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v polovici júna povedal, že spojenci už zvýšili svoje príspevky a „veľkú časť“ týchto výpadkov zaplnia, no neuviedol detaily. Aliancia je zároveň pod rastúcim tlakom, keďže niektoré európske štáty sa obávajú, že USA by mohli naplniť opakované hrozby prezidenta Donalda Trumpa o možnom stiahnutí sa z NATO, konštatuje Reuters.