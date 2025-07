Európske štáty sú otvorené nákupu zbraní pre Ukrajinu

Brusel 15. júla (TASR) - Niekoľko európskych krajín v utorok vyhlásilo, že sú ochotné nakúpiť americké zbrane pre Ukrajinu v rámci plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zdôraznili však, že je ešte potrebné doladiť podmienky dohody, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Prezident USA v pondelok oznámil, že Washington dodá Ukrajine systémy protivzdušnej obrany Patriot, rakety a ďalšie vybavenie prostredníctvom NATO, pričom za to zaplatia členské štáty Aliancie. Mnohé otázky však zostávajú nezodpovedané vrátane presných typov zbraní, termínov dodávok či spôsobu platby. Americkí predstavitelia naznačili, že európske štáty odovzdajú Ukrajine vlastné zbrane, ktoré USA nahradia.



„Sme pripravení zapojiť sa. Samozrejme, nemôžeme to urobiť sami. Potrebujeme, aby sa zapojili ďalší, no sme pripravení,“ uviedol dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v utorok pred stretnutím ministrov EÚ v Bruseli.



Generálny tajomník NATO Mark Rutte po boku prezidenta USA v pondelok uviedol, že už hovoril aj s „mnohými“ krajinami, ktoré by mohli byť súčasťou dohody, pričom menoval Fínsko, Dánsko, Švédsko, Nórsko, Britániu, Holandsko, Kanadu a Nemecko.



Rasmussen vysvetlil, že Dánsko Patrioty nevlastní, a preto je pripravené poskytnúť skôr financie, no je potrebné najskôr doriešiť podrobnosti. Európski ministri vyhlásili, že budú musieť preskúmať možnosti, ako zaplatiť nové americké zbrane. V mnohých prípadoch to zrejme bude znamenať, že sa krajiny pri nákupoch spoja.



„Musíme zistiť, ako sa spoločne zapojiť a financovať okrem iného aj Patrioty, ktoré plánujú poslať na Ukrajinu,“ povedala švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmerová Stenergardová. Šéf holandskej diplomacie Caspar Veldkamp v Bruseli uviedol, že jeho krajina sa na tento plán pozerá pozitívne.



Nórsky minister obrany Tore Sandvik pre agentúru Reuters ozrejmil, že Oslo „vedie s Ukrajinou úzky dialóg“ o vojenskej pomoci a protivzdušná obrana zostáva vysokou prioritou. Fínske ministerstvo obrany zdôraznilo, že Helsinki „budú aj naďalej poskytovať Ukrajine materiálnu podporu“.