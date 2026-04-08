Európske štáty volajú po trvalom ukončení vojny na Blízkom východe
V spoločnom vyhlásení privítali prímerie aj inštitúcie EÚ či Kanada.
Autor TASR
Brusel/Ottawa 8. apríla (TASR) - Lídri viacerých európskych štátov vrátane Francúzska, Nemecka a Talianska, inštitúcií EÚ a Kanady v stredu v spoločnom vyhlásení privítali prímerie na Blízkom východe. Teraz by cieľom podľa nich malo byť vyjednať v najbližších dňoch rýchle a trvalé ukončenie vojny. Uviedli tiež, že prispejú k zabezpečeniu slobodnej plavby v Hormuzskom prielive. Informuje o tom TASR.
„Dôrazne podporujeme rýchle napredovanie smerom k dosiahnutiu zásadnej dohody,“ píše sa v texte stanoviska, ktoré zároveň oceňuje Pakistan a „všetkých partnerov“ zapojených do sprostredkovania dohody o prímerí medzi USA a Iránom oznámenej v noci na stredu. Tá zahŕňa aj otvorenie Hormuzského prielivu, ktorý Teherán prakticky zablokoval po tom, čo proti nemu Washington a Tel Aviv koncom februára spustili útoky.
Lídri tiež spoločne vyzvali všetky strany, aby dodržiavali dvojtýždňové prímerie, aj to v Libanone. Izrael predtým tvrdil, že na túto krajinu sa pokoj zbraní nevťahuje.
„Cieľom musí byť teraz vyjednať rýchle a trvalé ukončenie vojny v najbližších dňoch. To je možné dosiahnuť iba diplomatickými prostriedkami,“ podotkli a zdôraznili, že je to potrebné na ochranu civilného obyvateľstva Iránu, zaistenie bezpečnosti v celom regióne a na predídenie vážnej celosvetovej energetickej kríze.
Pod vyhlásenie sa podpísali britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, talianska premiérka Giorgia Meloniová, dánska premiérka Mette Frederiksenová, kanadský premiér Mark Carney, predseda španielskej vlády Pedro Sánchez, holandský premiér Rob Jetten, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf Európskej rady António Costa.
„Dôrazne podporujeme rýchle napredovanie smerom k dosiahnutiu zásadnej dohody,“ píše sa v texte stanoviska, ktoré zároveň oceňuje Pakistan a „všetkých partnerov“ zapojených do sprostredkovania dohody o prímerí medzi USA a Iránom oznámenej v noci na stredu. Tá zahŕňa aj otvorenie Hormuzského prielivu, ktorý Teherán prakticky zablokoval po tom, čo proti nemu Washington a Tel Aviv koncom februára spustili útoky.
Lídri tiež spoločne vyzvali všetky strany, aby dodržiavali dvojtýždňové prímerie, aj to v Libanone. Izrael predtým tvrdil, že na túto krajinu sa pokoj zbraní nevťahuje.
„Cieľom musí byť teraz vyjednať rýchle a trvalé ukončenie vojny v najbližších dňoch. To je možné dosiahnuť iba diplomatickými prostriedkami,“ podotkli a zdôraznili, že je to potrebné na ochranu civilného obyvateľstva Iránu, zaistenie bezpečnosti v celom regióne a na predídenie vážnej celosvetovej energetickej kríze.
Pod vyhlásenie sa podpísali britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, talianska premiérka Giorgia Meloniová, dánska premiérka Mette Frederiksenová, kanadský premiér Mark Carney, predseda španielskej vlády Pedro Sánchez, holandský premiér Rob Jetten, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf Európskej rady António Costa.