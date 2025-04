Európske úrady rozbili online sieť sexuálneho zneužívania detí

Varšava 9. apríla (TASR) - Poľské úrady v stredu oznámili rozbitie rozsiahlej online siete pre šírenie materiálov so sexuálnym zneužívaním detí. Do operácie s označením FEVER sa zapojilo 11 ďalších európskych krajín a Európsky policajný úrad (Europol). Zadržali 166 ľudí, z toho 98 v Poľsku. TASR Informuje podľa agentúry PAP.



Na „Kidflix“, jednu z najväčších svetových platforiem na streamovanie takéhoto obsahu, sa od apríla 2022 do marca tohto roku prihlásilo približne 1,8 milióna používateľov.



Medzi zadržanými sú podľa poľského Ústredného úradu pre boj proti počítačovej kriminalite tvorcovia fotografií a videí, ktoré zobrazovali sexuálne zneužívanie maloletých, prevádzkovali online fóra na výmenu takéhoto materiálu a viedli maloletých k samovražedným myšlienkam.



Predpokladanými páchateľmi sú aj príbuzní a dôverníci samotných obetí, ako aj osoby v postavení, kde sa očakáva konanie v záujme verejnosti.



Iba v Poľsku vykonalo približne 600 policajtov 159 prehliadok a zaistili viac než 1700 elektronických zariadení a SIM kariet. Zaistili viac než pol milióna videosúborov a snímok sexuálneho zneužívania detí. Nemecké a holandské úrady 11. marca skonfiškovali servery, na ktorých bolo takmer 72.000 videí.



Zo 166 zadržaných vo väzbe zostalo 111, z toho 48 v Poľsku, uviedla tamojšia polícia.



Podozrivým hrozia obvinenia súvisiace z prechovávania, distribúcie a výroby materiálov sexuálneho zneužívania detí, prevádzkovania internetových fór a navádzania maloletých na samovraždu. V prípade uznania viny im hrozí väzenie až na 15 rokov.