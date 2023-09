Európske úrady udelili TikToku pokutu za nechránené súkromie detí

Dublin 15. septembra (TASR) - Európsky regulačný úrad udelil v piatok spoločnosti TikTok pokutu 345 miliónov eur za neschopnosť chrániť súkromie detí. Ide o prvý trest pre populárnu aplikáciu na zdieľanie krátkych videí za porušenie prísnych európskych pravidiel ochrany osobných údajov. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Pokutu udelila platforme írska komisia pre ochranu údajov DPC, hlavný regulátor ochrany súkromia pre veľké technologické spoločnosti, ktoré majú európske centrály prevažne v Dubline.



Vyšetrovanie totiž odhalilo, že platforma nechránila dostatočne údaje o mladistvých a ich účty mohol ktokoľvek sledovať a komentovať ich videá. Predvolené nastavenia predstavujú riziko najmä pre deti mladšie ako 13 rokov, ktoré získali prístup k platforme, aj keď to nie je povolené.



TikTok vo vyhlásení uviedol, že nesúhlasí s rozhodnutím, najmä s výškou pokuty.



Spoločnosť poukázala na to, že kritika regulátora sa zamerala na funkcie a nastavenia staré tri roky. TikTok tvrdí, že vykonal zmeny ešte pred začatím vyšetrovania v septembri 2021, vrátane štandardného nastavenia všetkých účtov pre mladistvých do 16 rokov ako súkromných a zakázania priamych správ pre deti vo veku 13 až 15 rokov.



Írsky regulačný úrad čelil kritike za to, že nepostupuje dostatočne rýchlo pri vyšetrovaní veľkých technologických spoločností potom, ako v roku 2018 nadobudli účinnosť zákony Európskej únie (EÚ) o ochrane súkromia.



Írsky regulátor pritom ešte stále vyšetruje, či TikTok dodržal všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov, keď preniesol osobné údaje užívateľov do Číny, kde sídli jeho vlastník ByteDance.