Európske zelené mesto 2025 bude Vilnius

Brusel 6. októbra (TASR) - Za Európske hlavné zelené mesto v roku 2025 bola vo štvrtok večer zvolená litovská metropola Vilnius a titul Európsky zelený list 2025 udeľovaný pre mestá pod 100.000 obyvateľov získali Viladecans v Španielsku a Treviso v Taliansku. Na piatkovú oznámenie Európskej komisie upozornil spravodajca TASR.



Eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius v správe pre médiá zablahoželal trojici víťazov a ocenil, že uvedené mestá usilovne pracovali na tom, aby boli zelenšie, zdravšie a príjemnejšie pre život.



"Klimatické zmeny zhoršujú extrémne prejavy počasia, ako sú suchá a záplavy, ktorým sme čelili aj toto leto. Odpoveďou na ne musia byť zelenšie mestá – mestá s nižším znečistením, ktoré sa viac starajú o blaho občanov," opísal situáciu komisár.



Odborná porota ocenila Vilnius za jeho záväzky k udržateľnej budúcnosti, vrátane cieľa stať sa klimaticky neutrálnym do roku 2030. Porota uznala, že Vilnius úspešne znížil škodlivé emisie prostredníctvom rôznych opatrení, ako je zvýšenie obnoviteľných zdrojov energie a renovácia vykurovacej infraštruktúry, a ocenila inovatívny, technologicky orientovaný prístup mesta k zapojeniu občanov. Vilnius vo finále získal viac hlasov ako Graz (Rakúsko) a Guimaraes (Portugalsko).



Obaja víťazi zeleného listu, Viladecans a Treviso, zapôsobili na porotu svojimi jedinečnými prístupmi k zapojeniu svojich komunít do riešení, ktoré sú priaznivejšie ku životnému prostrediu.



Vo Viladecans, ktoré sa nachádza v Katalánsku neďaleko Barcelony, sa obyvatelia a zainteresované strany na rôznych úrovniach podieľali na viacerých rozhodovacích procesoch, ktoré mestu umožnili významný pokrok v oblasti obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti.



Treviso v talianskom regióne Benátsko zapôsobilo na porotu svojimi ambíciami a opatreniami - ako napríklad úsilie zdvojnásobiť počet stromov. Porota tiež ocenila zapájanie mladých ľudí do rôznych aktivít a úsilie v oblasti komunikácie medzi generáciami.



Víťazné mestá získajú grant na ďalšiu podporu svojho zeleného úsilia. Suma 600.000 eur je určená pre Európske hlavné zelené mesto a po 200.000 eur dostanú Viladecans a Treviso.



Tohtoročnú slávnosť udeľovania cien Európske zelené hlavné mesto (European Green Capital) a Európsky zelený list (European Green Leaf Awards) hostil estónsky Tallinn, ktorý je Európskym hlavným zeleným mestom v roku 2023. Držiteľom tohto ocenenia za rok 2024 je španielska Valencia a Európsky zelený list získali Elsinore v Dánsku a Velenje v Slovinsku.





