Európski a americkí maloobchodníci majú obavy z krízy v Červenom mori

Londýn 27. januára (TASR) - Vytváranie väčších zásob, prechod k dodávateľom, ktorí sú bližšie k spotrebiteľom a znižovanie závislosti od Číny. To sú taktiky európskych a amerických maloobchodníkov, ktorými sa snažia vybudovať odolnejšie dodávateľské reťazcov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Po pandémii ochorenia COVID-19, ktorá otriasla dodávateľskými reťazcami prišla teraz kríza v Červenom mori, ktorá prinútila prepravcov presmerovať lode na dlhšiu trasu okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky. Maloobchodníci v Európe aj v Amerike tak čelia meškaniu dodávok o dva týždne alebo viac a tiež vyšším nákladom na dopravu. Majú pritom len obmedzené finančné možnosti a nemôžu si dovoliť utrácať za leteckú dopravu, ktorá by produkty dostala do obchodov rýchlejšie, ale za ešte vyššie náklady.



Prudký nárast inflácie po pandémii spôsobil, že spotrebitelia na celom svete obmedzili výdavky. Maloobchodníci sa tak obávajú premietnuť väčšie náklady na dopravu do vyšších cien tovaru.



Rýchly rast online predajcov v Číne, ako sú Shein a Temu, ktorí dodávajú obrovské množstvá lacných odevov a doplnkov z Číny do Európy a USA letecky, zvýšil tiež tlak maloobchodníkov.



Niektorí predajcovia módy využívajú kombináciu námornej dopravy a leteckej dopravy z Dubaja. Podľa spoločnosti Unique Logistics so sídlom v USA je však letecká preprava tovaru približne 10- až 12-krát drahšia ako námorná doprava. Pre lacný odevný reťazec Primark tak nie je ekonomická, uviedol finančný riaditeľ materskej spoločnosti Associated British Foods.



Predajcovia odevov a športového oblečenia sa chcú tiež vyhnúť vytváraniu veľkých zásob, pretože sa práve spamätali z prebytku počas pandémie, ktorý ich prinútil ponúknuť veľké zľavy.



Nemecký veľkoobchodník so športovým vybavením a oblečením Intersport Deutschland plánuje absorbovať vyššie náklady na dopravu a nie ich prenášať na spotrebiteľov. Podobne uvažujú aj ďalší maloobchodníci, napríklad nábytkársky gigant Ikea.



Jedným zo spôsobov, ako sa maloobchodníci snažia zaúčtovať zvýšenie nákladov a vyhnúť sa rastu cien, je ponúkať menšie zľavy, ako je obvyklé v tomto ročnom období.



V USA ponúkli maloobchodníci v januári zatiaľ zľavy v priemere 39 %, čo je pokles zo 41 % pred rokom podľa.



Ďalším spôsobom, ako zvládnuť problémy, je hľadať dodávateľov bližšie k trhom, ale aj tu je kľúčovým faktorom cena. Intersport Deutschland tiež upozorňuje, že sa to "nedá urobiť cez noc".



Pre európskych maloobchodníkov je nákup v továrňach v regióne zvyčajne drahší ako nákup z Číny a iných ázijských krajín, čo ovplyvňuje ich konkurencieschopnosť.



"Čína je stále najväčšou krajinou pôvodu módneho oblečenia a pomer kvality a ceny je dobrý. A hoci firmy chcú znížiť podiel Číny na výrobe, je to takmer nemožné, pretože má dobrú pozíciu," povedal Laurens Schoningh z Hellmann Worldwide Logistics.



A tak maloobchodníci hľadajú spôsoby ako diverzifikovať dodávateľské reťazce bez toho, aby museli obetovať svoje ziskové marže.