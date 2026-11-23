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Európski audítori: Eurokomisia nemá prehľad o výsledkoch pomoci EÚ
EK poskytuje rozvojovú pomoc prostredníctvom Organizácie Spojených národov (OSN), ďalších medzinárodných organizácií, ako aj rozvojových agentúr a bánk členských krajín EÚ.
Autor TASR
Brusel 23. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) nemá dostatočný prehľad o výsledkoch rozvojovej pomoci Európskej únie poskytovanej prostredníctvom partnerských organizácií a príliš sa spolieha na ich vlastné vykazovanie. Nedokáže tak spoľahlivo posúdiť, čo sa za vynaložené peniaze dosiahlo ani ktoré spôsoby financovania sú najefektívnejšie. Vyplýva to z pondelňajšej správy Európskeho dvora audítorov (EDA), informuje TASR.
EK poskytuje rozvojovú pomoc prostredníctvom Organizácie Spojených národov (OSN), ďalších medzinárodných organizácií, ako aj rozvojových agentúr a bánk členských krajín EÚ. Takýto spôsob financovania jej umožňuje využívať ich odborné znalosti a prítomnosť v teréne, najmä v zložitých a nestabilných podmienkach. Audítori však zdôraznili, že spolupráca založená na dôvere musí byť sprevádzaná účinnou kontrolou a overovaním výsledkov.
„Ak organizácie spravujú finančné prostriedky v mene EÚ, partnerstvo založené len na dôvere nestačí,“ uviedla členka EDA Bettina Jakobsenová, ktorá zodpovedá za audítorskú správu.
Komisia podľa EDA tiež pravidelne neoveruje, či sú jej posúdenia systémov a kontrol partnerských organizácií stále platné. Spolupráca navyše dostatočne nezohľadňuje zodpovednosť a najlepší pomer ceny a kvality, čo sú dve kľúčové zásady správneho finančného riadenia, píše sa v tlačovej správe.
EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. Pomoc prostredníctvom partnerských organizácií smeruje najmä do subsaharskej Afriky a Ázie. V rokoch 2021 až 2025 tieto organizácie v mene EÚ realizovali projekty v hodnote 16,5 miliardy eur. Viac ako tretina sumy smerovala prostredníctvom rozvojových agentúr a bánk členských krajín EÚ a necelá tretina cez OSN. Komisia už posúdila viac ako 150 organizácií a ďalšie hodnotenia pokračujú.
Audítori však odhalili nedostatky aj v riadení samotných posúdení, zmluvných podmienkach, monitorovaní projektov a zhromažďovaní informácií o ich výsledkoch. Centrálny IT nástroj EK na uchovávanie informácií o posudzovaných subjektoch zároveň obsahoval nesprávne údaje o viacerých organizáciách. Zdĺhavé postupy ich aktualizácie navyše ohrozujú úplnosť a aktuálnosť informácií v systéme, konštatoval EDA.
EK poskytuje rozvojovú pomoc prostredníctvom Organizácie Spojených národov (OSN), ďalších medzinárodných organizácií, ako aj rozvojových agentúr a bánk členských krajín EÚ. Takýto spôsob financovania jej umožňuje využívať ich odborné znalosti a prítomnosť v teréne, najmä v zložitých a nestabilných podmienkach. Audítori však zdôraznili, že spolupráca založená na dôvere musí byť sprevádzaná účinnou kontrolou a overovaním výsledkov.
„Ak organizácie spravujú finančné prostriedky v mene EÚ, partnerstvo založené len na dôvere nestačí,“ uviedla členka EDA Bettina Jakobsenová, ktorá zodpovedá za audítorskú správu.
Komisia podľa EDA tiež pravidelne neoveruje, či sú jej posúdenia systémov a kontrol partnerských organizácií stále platné. Spolupráca navyše dostatočne nezohľadňuje zodpovednosť a najlepší pomer ceny a kvality, čo sú dve kľúčové zásady správneho finančného riadenia, píše sa v tlačovej správe.
EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. Pomoc prostredníctvom partnerských organizácií smeruje najmä do subsaharskej Afriky a Ázie. V rokoch 2021 až 2025 tieto organizácie v mene EÚ realizovali projekty v hodnote 16,5 miliardy eur. Viac ako tretina sumy smerovala prostredníctvom rozvojových agentúr a bánk členských krajín EÚ a necelá tretina cez OSN. Komisia už posúdila viac ako 150 organizácií a ďalšie hodnotenia pokračujú.
Audítori však odhalili nedostatky aj v riadení samotných posúdení, zmluvných podmienkach, monitorovaní projektov a zhromažďovaní informácií o ich výsledkoch. Centrálny IT nástroj EK na uchovávanie informácií o posudzovaných subjektoch zároveň obsahoval nesprávne údaje o viacerých organizáciách. Zdĺhavé postupy ich aktualizácie navyše ohrozujú úplnosť a aktuálnosť informácií v systéme, konštatoval EDA.