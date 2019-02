Európski diplomati nesúhlasia s Trumpom ohľadom návratu džihádistov

Novinári oslovili európskych diplomatov k tejto téme počas pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.

Brusel 18. februára (TASR) - Viacero ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ a rovnako aj britská vláda v pondelok odmietli žiadosť prezidenta USA Donalda Trumpa, aby európske krajiny repatriovali zahraničných bojovníkov, ktorí bojovali po boku džihádistov v Sýrii. Uviedli to tlačové agentúry DPA, Belga a AFP.



Trump vyzval minulý týždeň európske štáty, aby si zobrali domov a postavili pred súd viac ako 800 bojovníkov skupiny Islamský štát (IS), ktorí sa ocitli v zajatí na území Sýrie. Americký prezident prostredníctvom Twitteru odkázal, že v opačnom prípade budú musieť americké sily, ktoré sa zo Sýrie sťahujú, týchto zradikalizovaných bojovníkov prepustiť. Mnohí z nich sú občania EÚ.



"Toto je problém a my v Európe si ho uvedomujeme," uviedol šéf luxemburskej diplomacie Jean Asselborn, ktorý však skritizoval Trumpa za to, že túto otázku rieši cez Twitter. "Ak chceme nájsť racionálne riešenie, musíme o tom hovoriť a neposielať si odkazy cez Twitter, pretože to nedáva zmysel," povedal Asselborn.



Podľa slov nemeckého ministra zahraničných vecí Heika Maasa túto požiadavku USA by bolo "ťažké zaviesť do praxe". Maas zdôraznil, že by to bolo možné iba v tom prípade, že zahraniční bojovníci by boli okamžite uväznení a postavení pred súd.



Šéfka rakúskej diplomacie Karin Kneisslová rovnako priznala, že nerozumie Trumpovej žiadosti, zároveň dodala, že "by nebolo v nikoho záujme" oslobodiť zahraničných bojovníkov, ktorých medzinárodná koalícia a kurdskí bojovníci zajali za cenu ťažkých obetí.



Francúzska vláda podľa AFP berie do úvahy možnosť návratu svojich občanov, ktorí bojovali v Sýrii. Paríž eviduje okolo 150 Francúzov v tejto situácii, z ktorých je 90 maloletých osôb.



Britská vláda v pondelok oznámila, že cudzinci bojujúci pod zástavou Islamského štátu majú byť v prípadoch spáchania zločinov súdení tam, kde k týmto zločinom došlo, čím sa Londýn postavil proti názorom amerického prezidenta.



Na situáciu zareagovalo aj Belgicko. Minister spravodlivosti Koen Geens v nedeľu vyzval na hľadanie "európskeho riešenia" tejto situácie. Podľa jeho slov treba situáciu pokojne zvážiť a prijať riešenie, ktoré predstavuje najmenšie riziko pre európsku bezpečnosť. Belgický premiér Charles Michel však v pondelok spresnil, že zahraniční džihádistickí bojovníci zadržiavaní v Sýrii by mali byť väznení v tejto krajine čo najdlhšie. Dodal, že jedným z možných riešení je ustanovenie špeciálneho súdu pre túto kategóriu bojovníkov. Premiér zároveň podporil návrh na medzinárodný prístup k otázke, ako zaobchádzať s bojovníkmi pôvodom z Európy. Belgicko má jeden z najvyšších podielov zahraničných bojovníkov, ktorí boli zapojení do bojov v občianskej vojne v Sýrii.



