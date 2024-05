Európski diplomati odobrili vznik Diplomatickej akadémie EÚ

Brusel 21. mája (TASR) - Diplomati členských krajín v utorok na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli odsúhlasili zriadenie Diplomatickej akadémie Európskej únie (EUDA). Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



EUDA bude poskytovať vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti vonkajšej činnosti EÚ, najmä spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky diplomatom z členských štátov a zamestnancom inštitúcií EÚ pôsobiacim v oblasti vonkajších vzťahov. Cieľom je rozvíjať a podporovať spoločné chápanie úlohy EÚ vo svete, šírenie osvedčených postupov vo vzťahu k vedeniu diplomacie EÚ a upevňovanie ducha "európskeho diplomatického zboru".



EUDA by mala prispieť k vytvoreniu "kritického množstva" európskych diplomatov, ktorí hlbšie rozumejú zásadám, cieľom, hodnotám, záujmom a globálnej úlohe EÚ, aby boli schopní efektívne pôsobiť v delegáciách EÚ, či už sú vyslaní Bruselom cez Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) alebo prostredníctvom svojich vnútroštátnych štruktúr.



Činnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa budú realizovať v partnerstve s Európskym kolégiom (College of Europe, skrátene Coleurope) z belgického mesta Bruggy s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti vonkajšej činnosti EÚ. Naplánované sú štyri ročníky, od akademického roku 2024 – 2025 až po 2027 – 2028.



EUDA bude pracovať pod vedením vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a jej činnosť bude usmerňovať riadiaci výbor zložený zo zástupcu z každého členského štátu a zástupcov Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie.



Vyčlenený rozpočet pre program odbornej prípravy v období od 1. júla 2024 do 30. júna 2025 bude niečo vyše 1,7 milióna eur.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)