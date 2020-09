Európski diplomati opäť navštívili Alexijevičovú, aby ju chránili

Minsk 10. septembra (TASR) - Bieloruskú spisovateľku Sviatlanu Alexijevičovú prišli vo štvrtok do jej bytu v Minsku podporiť a chrániť pred možným zadržaním diplomati z 15 členských krajín EÚ. Informoval o tom spravodajský portál Meduza.io, ktorý citoval z tvítu švédskej ministerky zahraničných vecí Ann Lindeovej.



"Svet podporuje Sviatlanu Alexijevičovú. Dnes sa k laureátke Nobelovej ceny v jej dome v bieloruskom Minsku pripojilo ešte viac diplomatov," napísala Lindeová.



Spresnila, že zástupca Švédska je tam spolu s kolegami z Rumunska, Bulharska, Talianska, Litvy, Slovenska, Holandska, Rakúska, Lotyšsko, Poľska, Estónska, Francúzska, Česka, Nemecka, Fínska a zástupcom EÚ.



Podľa ministerky diplomati sa naďalej starajú o spisovateľkinu "bezpečnosť a pohodu".



Jeden z diplomatov podľa portálu Meduza uviedol, že mienia "byť v službe" u Alexijevičovej "na zmeny, vrátane nočných".



Do bytu Alexijevičovej prišli diplomati niekoľkých krajín EÚ už v stredu, keď na svojom konte na sociálnych sieťach zverejnila správu, že sa k nej do bytu dobýjajú neznámi ľudia.



Ruský spravodajský portál RBK napísal, že laureátku Nobelovej ceny za literatúru prišli na základe tohto oznámenia brániť diplomati Litvy, Nemecka, Poľska, Slovenska, Česka a Švédska. Pri jej dome sa zišli aj novinári z proopozičných médií.



Alexijevičová je momentálne jediným členom predsedníctva opozičnej Koordinačnej rady, ktorá je ešte na slobode a nachádza sa na území Bieloruska.



V stredu v rozhovore s novinármi spisovateľka uviedla, že neplánuje opustiť Bielorusko. Poukázala však "na metódy mocenských štruktúr", ktoré už viacerých lídrov opozície donútili odísť do zahraničia, alebo ich tam rovno vyviezli.



Iných opozičných aktivistov trestne stíhajú alebo ich vzali do väzby na základe podozrenia z pokusu o uzurpovanie moci, ako sa to stalo v prípade Maryje Kalesnikavovej a Maksima Znaka, členov predsedníctva opozičnej rady.



Koordinačná rada vznikla na podnet Sviatlany Cichanovskej, vyzývateľky prezidenta Alexandra Lukašenka v nedávnych prezidentských voľbách. Cieľom rady je zabezpečiť odovzdanie moci v Bielorusku. Lukašenko však odmieta viesť dialóg s opozíciou.