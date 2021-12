Európski diplomati: Pozícia Iránu nie je v súlade s jadrovou dohodou

Paríž 14. decembra (TASR) - Pozícia Iránu pri rokovaniach o iránskom jadrovom programe je "v rozpore" s podmienkami pôvodnej dohody o jeho obmedzení z roku 2015. Uviedli to v pondelok diplomati západoeurópskych krajín, ktorí vo Viedni rokujú s Teheránom. Správu priniesla agentúra AFP.



"Debaty trvali už veľa hodín a všetky delegácie naliehali na Irán, aby bol rozumný... No doteraz sme stále neboli schopní pustiť sa do skutočných rokovaní," uviedli diplomati Británie, Francúzska a Nemecka.



"Tým, že riešime novú pozíciu Iránu, ktorá nie je v súlade s jadrovou dohodou..., strácame drahocenný čas," dodali diplomati.



Rozhovory signatárov dohody vo Viedni sa obnovili 29. novembra po viac než päťmesačnej prestávke súvisiacej s výmenou vládnej garnitúry v Teheráne. Hasana Rúháního, umierneného centristu na poste iránskeho prezidenta, ktorý pôvodnú dohodu z roku 2015 vyrokoval, nahradil ultrakonzervatívec Ebráhím Raísí.



Niekoľkodňové kolo rozhovorov neprinieslo pokrok v riešení sporných otázok. Po vznesení nových požiadaviek zo strany Iránu boli rokovania podľa diplomatov na pokraji kolapsu. Iránska delegácia sa totiž pokúsila zmeniť text už z väčšej časti hotového návrhu spoločnej rezolúcie.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken dokonca naznačil, že Washington sa k rokovaniam nevráti, ak Irán nezmení svoj doterajší prístup. Spojené štáty sa zatiaľ na diskusiách vo Viedni zúčastňujú len nepriamo, keďže už oficiálne nie sú signatárom dohody.



K rokovaciemu stolu následne minulý štvrtok - po prestávke od 3. decembra - opäť zasadli vyjednávači Iránu, Británie, Francúzska, Nemecka, Ruska a Číny. Rokovaniam predsedá diplomat EÚ Enrique Mora.



Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA podpísali v roku 2015 vo Viedni s Iránom tzv. jadrovú dohodu, ktorá zaviazala Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity.



Vtedajší americký prezident Donald Trump však od dohody v roku 2018 odstúpil a opätovne uvalil na Irán tvrdé sankcie. Teherán odvtedy tiež upustil od plnenia mnohých svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody vrátane kľúčovej oblasti obohacovania uránu.