Európski diplomati vyzvali Maďarsko, aby neblokovalo pomoc Ukrajine

Brusel 11. decembra (TASR) - Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v pondelok vyzval členské štáty Európskej únie, aby nepoľavili v podpore Ukrajiny. Hrozí totiž, že Maďarsko bude tento týždeň na summite vetovať ďalšiu finančnú pomoc vojnou zničenej krajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Verím, že európska jednota nebude narušená, pretože teraz nie je čas na oslabenie našej podpory Ukrajine," povedal Borrell pred stretnutím ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ v Bruseli.



Podľa maďarského premiéra Viktora Orbána by otázka prístupových rokovaní medzi EÚ a Ukrajinou nemala byť vôbec zaradená do programu dvojdňového summitu v Bruseli (14.–15. decembra). Tiež pohrozil, že na summite využije právo veta na zablokovanie vyplácania navrhovaných 50 miliárd eur pre Ukrajinu. Lídri členských krajín EÚ musia na summitoch všetky rozhodnutia schváliť jednomyseľne.



Fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová označila pozíciu Maďarska za "veľmi žalostnú". "Je dôležité, aby sme Ukrajine pomáhali tak dlho, ako to bude potrebné," povedala.



Európski diplomati sa domnievajú, že Orbán brzdí podporu pre Ukrajinu s cieľom vyvíjať tlak na Brusel, aby uvoľnil miliardy eur pre Budapešť, ktoré boli zmrazené pre spor o právny štát.



Lotyšský minister zahraničných vecí Krišjanis Kariš povedal, že pozícia Maďarska je "výzvou". "V Európe sme v minulosti čelili mnohým výzvam a zakaždým sme ich zvládli," dodal.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v pondelok varoval lídrov EÚ, že ak sa na summite nedohodnú na spustení prístupových rokovaní s Kyjevom, bude to mať "ničivé následky".



"Neviem si to predstaviť," povedal Kuleba, ktorý sa zúčastňuje na stretnutí šéfov diplomacií krajín EÚ.