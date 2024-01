Európski farmári plánujú demonštráciu pred sídlom EÚ v Bruseli

Paríž/Berlín/Brusel 31. januára (TASR) - Poľnohospodári, ktorí už niekoľko týždňov protestami vyjadrujú nespokojnosť s opatreniami vlád i reguláciami na úrovni Európskej únie, sa vo štvrtok chystajú protestovať aj pred sídlom EÚ v Bruseli. TASR správu prevzala z agentúr AP a Reuters.



Vo štvrtok sa v Bruseli koná summit Európskej rady, na ktorom budú rokovať lídri členských krajín. Farmári sa budú usilovať, aby sa na program summitu dostali aj ich záležitosti. Belgický premiér Alexander De Croo, ktorého krajina predsedá v Rade EÚ, uviedol, že sa počas summitu bude záležitostiam farmárov venovať.



Európska komisia (EK) v stredu navrhla oslobodiť dovoz poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny od cla do júna 2025 a zmierniť niektoré smernice v oblasti ochrany životného prostredia. To však pravdepodobne nebude postačovať na utíšenie hnevu farmárov, ktorí v blokádach diaľnic a prístavov mienia pokračovať, kým nebudú naplnené všetky ich požiadavky.



Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Európsku zelenú dohodu Maroš Šefčovič v stredu uviedol, že EK farmárom v EÚ plánuje podať pomocnú ruku a povolí im čiastočne obísť pravidlá v oblasti neobrábanej pôdy.



"To pomôže zmierniť tlak, ktorý naši farmári pociťujú a tiež (im pomôže) zostať hospodársky životaschopnými v týchto časoch vysokej neistoty," napísal Šefčovič na sociálnej sieti X.



Protesty v európskych krajinách mali doteraz prevažne nenásilný priebeh. Francúzska polícia v stredu zatkla 18 demonštrantov, ktorí sa traktormi usilovali zablokovať trh v Paríži. Farmári takisto znečistili verejné budovy a pálili pneumatiky.



Minister vnútra Gérald Darmanin upozornil, že protesty na diaľniciach budú tolerované, polícia však farmárom nedovolí blokovať letiská a trhy v Paríži.



Farmári už niekoľko týždňov protestujú aj v Nemecku a pridať sa k nim plánajú aj talianski a španielski roľníci. V Belgicku už druhý deň blokujú prístupové cesty do kontajnerového prístavu Zeebrugge na severe krajiny a bránia vo vjazde a výjazde do prístavu v Antverpách. Poľnohospodári zablokovali vstupné miesta na cesty aj na viacerých miestach v Taliansku vrátanie okolia Milána či v Toskánsku.