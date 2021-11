Federalisti vítajú CoFoE ako možnosť šíriť idey o prehĺbení integrácie

Brusel 19. novembra (TASR) - Ako výbornú príležitosť šíriť myšlienky európskej spolupatričnosti a prehĺbenia integrácie privítala Únia európskych federalistov (UEF) práve prebiehajúcu Konferenciu o budúcnosti Európy (CoFoE). Únia má na plenárke CoFoE aj svojich zástupcov, a to prostredníctvom poslancov Európskeho parlamentu (EP).



UEF je nadnárodná mimovládna organizácia so sídlom v Bruseli. Združuje 24 európskych a národných organizácií. Spolu s mládežníckou organizáciou Young European Federalists má v Európe viac ako 30.000 členov a aktivistov. Slovenská sekcia UEF funguje od roku 2013.



Na plenárnom zhromaždení CoFoE je Únia európskych federalistov zastúpená tromi ľuďmi – predsedom, talianskym europoslancom Sandrom Gozim; podpredsedom, španielskym europoslancom Doménecom Ruizom Devesom; a generálnou tajomníčkou Annou Echterhoffovou, pôvodom z Nemecka.



Plenárne zhromaždenie CoFoE združuje občanov, europoslancov, národných poslancov, sociálnych partnerov a zástupcov euroinštitúcií a lokálnych samospráv.



Na októbrovom plenárnom zhromaždení CoFoE v Štrasburgu Gozi vo svojom vystúpení zhrnul, že inštitúcie Európskej únie musia byť pripravené reagovať na požiadavky občanov konkrétnymi riešeniami, politickými rozhodnutiami, novými zákonmi, ale aj revíziami zmlúv.



Ruiz Devesa pripomenul, že európski občania žiadajú federálnejšiu, rozvinutú, ekologickú a sociálnu Európu. Okrem iného podporujú zrušenie veta v Rade EÚ, posilnenie právomocí europarlamentu a zavedenie celoeurópskeho volebného obvodu pri eurovoľbách, čiže voľbách do EP.



"Musíme posilniť európsku demokraciu tým, že udelíme viac právomocí Európskemu parlamentu. Potrebujeme jednotný volebný zákon, vytvorenie nadnárodných zoznamov vedúcich k vytvoreniu skutočných európskych strán a legislatívnu iniciatívu pre europarlament," zdôraznila na plenárke generálna sekretárka UEF Anna Echterhoffová.



UEF na svojej webovej stránke zdôraznila, že ako medzinárodné združenie a jedna zo zakladajúcich organizácií hnutia European Movement International (EMI), uverila v dôležitosť Konferencie o budúcnosti Európy už od jej začiatku. Členovia UEF vítajú možnosť, že 71 rokov po Schumanovej deklarácii nastal prostredníctvom CoFoE čas prehodnotiť budúcnosť Európy a dať slovo jej občanom. Podľa názoru európskych federalistov čas, ktorý bude venovaný konferencii, bude rozhodujúci pre budúcnosť eurobloku, jeho jednotlivých členských štátov i občanov, lebo prinesie nové výzvy, vymenovania, termíny, nové začiatky a zmeny na medzinárodnej úrovni.



"Od založenia UEF v roku 1946 a EMI v roku 1948 bojujeme za to, aby Európa bola politicky jednotná. Sme presvedčení, že teraz je ten správny čas byť politicky ambiciózny a bojovať za suverénnu a demokratickú Európu, schopnú politicky a ekonomicky formovať nový svetový poriadok. Toto bude náš záväzok na tejto konferencii," vyhlásila Echterhoffová počas prvého plenárneho zasadnutia CoFoE.



Gozi v polovici júla v rozhovore pre spravodajský portál EurActiv upozornil, že koronavírusová pandémia a súčasná globálna kríza zvýšila povedomie o tom, čo "miznutie Európy" v praxi znamená, keďže zatváranie hraníc a kontroly vývozu sa priamo dotýkajú občanov a ich záujmov.



"Toto je ideálny moment pre federalistické riešenia," opísal situáciu a dodal, že sťažnosti Európanov na EÚ podľa neho neprichádzajú preto, že by chceli menšiu mieru integrácie, ale preto, že eurobloku "chýbajú svaly" pri dôraznejšom presadzovaní sa. "Sťažujú sa, lebo Európa neurobila dosť, nemala dostatok síl, nezašla dosť ďaleko," vysvetlil Gozi.