Európski konzervatívci a reformisti z ECR dotvorili svoju frakciu

Brusel 3. júla (TASR) - Stredopravicová politická skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) z Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Bruseli dokončila dotváranie svojich vedúcich štruktúr a zloženia. Informuje o tom spravodajca TASR.



ECR v správe pre médiá potvrdila, že v súčasnosti ju tvorí 84 poslancov. To z nej vytvára tretiu najsilnejšiu frakciu po ľudovcoch a socialistoch a na štvrté miesto odsunula liberálov z Obnovme Európu (RE). Za spolupredsedov boli zvolení Nicola Procaccini (Bratia Talianska) a Brudziński (PiS) z Poľska.



Podpredsedami frakcie budú český europoslanec Alexandr Vondra (ODS), Assita Kanková z Belgicka, Hermann Tertsch zo Španielska a Charlie Weimers zo Švédska.



Nicola Procaccini vo vyhlásení uviedol, že ECR sa ako platforma postaví za záujmy európskych občanov. Podľa neho voľby do Európskeho parlamentu ukázali, že voliči chcú Európsku úniu tak, ako bola pôvodne koncipovaná. Kde sa členské štáty spojili, aby dosiahli niekoľko dôležitých vecí, ktoré by samotné nemohli dosiahnuť.



"Budeme sa zasadzovať za Úniu, ktorá rešpektuje európske základné hodnoty, ako je tradičná rodina, spolu s princípmi, ktoré historicky formovali Európu a našu identitu, ktoré sú založené na helenistických, rímskych a kresťanských tradíciách," odkázal.



Nepoptvrdili sa zároveň špekulácie spred summitu EÚ v Bruseli minulý týždeň, že ECR sa oslabí odchodom poľských europoslancov zo strany Právo a spravodlivosť (PiS).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)