Európski konzervatívci navrhli Zelenského na Sacharovovu cenu

Štrasburg 13. septembra (TASR) - Politická skupina Európski konzervatívci a reformisti (ECR) v Európskom parlamente (EP) v utorok oznámila, že nominovala Volodymyra Zelenského na Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2022. Ukrajinského prezidenta označili ako "tvár ukrajinského odporu voči brutálnej ruskej agresii". Informuje o tom spravodajca TASR zo Štrasburgu.



ECR sú druhou politickou frakciou v EP, ktorá na prestížnu cenu navrhla prezidenta Ukrajiny. Pred týždňom (7.9) s podobným návrhom prišla frakcia Európskej ľudovej strany (EPP), ktorej návrh je rozšírený aj na "ukrajinský ľud".



"Nominácia prezidenta Zelenského je na počesť všetkých statočných Ukrajincov, ktorí sa postavili ruskej agresii a bránia naše spoločné európske hodnoty proti diktatúre a útlaku," uvádza sa v tlačovej správe skupiny ECR. Pri tejto príležitosti pripomenuli, že "brutalita Putinovho režimu" sa ukázala už koncom roka 2013, keď mladí Ukrajinci demonštrovali v Kyjeve za európske hodnoty a demokraciu. Na Euromajdane vtedy počas chladnej zimy protestovali proti kleptokratickej aliancii Putin – Janukovyč, ktorej cieľom bolo premeniť Ukrajinu na diktatúru sovietskeho typu.



Podľa správy ECR odmietnutie ruského prezidenta Putina tolerovať pokojné protesty mládeže na Ukrajine vyústilo do nezákonnej anexie Krymu v roku 2014.



"Invázia na Ukrajinu vo februári 2022 je brutálnym náporom, ktorý stál mnoho životov a tisíce Ukrajincov uvrhol do utrpenia. Prezident Zelenskyj a víťazstvo ukrajinského ľudu budú živým svedectvom toho, že boj za hodnoty víťazí nad brutálnym násilím a útlakom," uvádza sa v správe ECR.



Podľa návrhu udelenie Sacharovovej ceny ukrajinskému prezidentovi by bolo ďalším prejavom uznania hrdinstva, ktoré Ukrajinci preukazujú každý deň od vypuknutia vojny.



Konferencia predsedov frakcií EP v priebehu októbra zúži zoznam navrhovaných nominantov na tri osoby, skupiny osôb alebo organizácie, spomedzi ktorých následne zvolí laureáta.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)