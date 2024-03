Európski liberáli a centristi idú do eurovolieb s trojlístkom lídrov

Brusel 11. marca (TASR) - Nemecká poslankyňa Marie-Agnes Strack-Zimmermannová, členka Slobodnej demokratickej strany (FDP) povedie Alianciu liberálov a demokratov (ALDE) do júnových volieb v Európskom parlamente (EP). Voličov stredových síl bude presviedčať spolu s talianskym europoslancom Sandrom Gozim za Európsku demokratickú stranu (EDP) a francúzskou europoslankyňou Valérie Hayerovou z hnutia Obroda, informuje spravodajca TASR.



Spravodajský server Euronews v pondelok informoval, že Stracková-Zimmermannová, ktorá je šéfko obranného výboru nemeckého parlamentu, by mala viesť ALDE do eurovolieb. Tejto úlohy sa vzdala estónska premiérka Kaja Kallasová.



ALDE je jednou z troch politických rodín, ktoré v europarlamente tvoria liberálno-centristickú skupinu Obnovme Európu (RE). Stracková-Zimmermannová je považovaná za expertku na obranu a v Nemecku si získala reputáciu za otvorenú kritiku ruskej vojny proti Ukrajine a výzvy na dôraznejšiu vojenskú pomoc Kyjevu. Bude súčasťou trojlístka, ktorý má frakcii RE zaistiť čo najviac voličov v eurovoľbách.



Jej nomináciu ešte musia schváliť delegáti členských strán ALDE 20. marca na začiatku kampane skupiny RE v Bruseli. Považuje sa to za formalitu, lebo nemá žiadnych protikandidátov. Politická rodina ALDE má 73 členských strán zo 44 krajín Európy a 26 členských štátov EÚ, vrátane Slovenska (Progresívne Slovensko).



V EP sú súčasťou frakcie Obnovme Európu (RE) dva ďalšie politické subjekty - Európska demokratická strana (EDP) a Obnova francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



Každé z troch krídiel ide do eurovolieb s vlastnými vedúcimi kandidátmi. EDP nominovala europoslanca Sandra Goziho a Francúzi z Obnovy rátajú s Valérie Hayerovou, ktorá od 25. januára predsedá skupine RE v europarlamente.



Hovorca RE pre Euronews uviedol, že všetky tri skupiny sa zrejme koncom marca dohodnú na tom, že Stracková-Zimmermannová bude reprezentovať Obnovme Európu v predvolebných debatách a na volebných zhromaždeniach.



Všetky tri krídla RE predložia aj samostatné volebné manifesty, ako to už urobila Strana európskych socialistov (PES) a Európska ľudová strana (EPP), ale dohodli sa na spoločných 10 prioritách.



Euronews upozornil, že žiaden z troch centristických kandidátov nebude mať šancu obsadiť post predsedu Európskej komisie, keďže najnovšie prieskumy naznačujú, že liberáli po júnových eurovoľbách by mohli klesnúť z tretieho až na piate miesto v EP. Víťazom zrejme budú ľudovci, ktorí už určili, že Ursulu von der Leyenovú navrhnú na druhý mandát šéfky exekutívy EÚ. Európski socialisti v prípade volebného víťazstva o tento post zabojujú so súčasným luxemburským eurokomisárom Nicolasom Schmitom.



