Európski liberáli odsúdili účasť Babiša na konferencii CPAC v Maďarsku

Praha 29. mája (TASR) - Predsedníctvo strany Aliancia liberálov a demokratov pre Európu (ALDE), do ktorej patrí aj hnutie ANO Andreja Babiša, odsúdilo jeho účasť na podujatí konzervatívcov CPAC v Maďarsku. ALDE preto prestane Babiša pozývať na svoje akcie a chce preveriť hodnotové postoje jeho hnutia. V nedeľu to uviedlo predsedníctvo strany vo vyhlásení, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Názory vyjadrené na podujatiach CPAC v žiadnej podobe ani forme neodrážajú základné hodnoty strany ALDE a jej členov," uviedlo predsedníctvo. Cieľom CPAC je podľa nich podkopávať individuálne práva a slobody, ktoré sú pre stranu ALDE kľúčové.



"Vždy sme boli a budeme pevnými zástancami a najsilnejšími obhajcami práv a slobôd jednotlivcov, právneho štátu a demokracie. Ako strana sa preto snažíme konať v súlade s týmito hodnotami a to isté očakávame od našich členov," uviedlo vo vyhlásení.



Predsedníctvo ALDE sa chce čo najskôr spojiť s hnutím ANO a jeho vedením, aby zhodnotili ich "záväzok voči základným liberálnym hodnotám a poslaniu strany ALDE". Kým situáciu nevyhodnotia, nebudú Babiša pozývať na žiadne svoje akcie.



Hnutie ANO vzalo podľa jeho podpredsedu Karla Havlíčka stanovisko ALDE na vedomie. Zároveň ho podľa jeho slov nijako nepreceňuje. "Blížia sa európske voľby, takže mnoho politikov už siaha k ostrejšiemu slovníku a využíva rôzne cesty, aby sa zviditeľnili," uviedol pre server Novinky.cz Havlíček.



ALDE je európska politická strana, ktorá združuje liberálne a stredo-ľavé politické subjekty. V Európskom parlamente tvorí jadro skupiny Renew Europe.



Babiš na pozvanie maďarského premiéra Viktora Orbána vystúpil začiatkom mája na konferencii Conservative Political Action Conference (CPAC) v Budapešti. Vo svojom prejave ostro kritizoval Európsku úniu či takzvanú Zelenú dohodu (Grean Deal), ktorú označil za "zelenú samovraždu".



Pravicovú politickú konferenciu CPAC usporadúva každoročne od roku 1974 Americká konzervatívna únia (ACU). V takmer polstoročnej histórii sa z nej stalo podujatie, ktoré mobilizuje desaťtisíce konzervatívcov. V Európe sa prvýkrát uskutočnila vlani v Budapešti.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)